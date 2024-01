Cosenza, a un passo Camporese. Definito anche il prestito dell’esterno Frabotta

Verso la schiarita il “caso” Michele Camporese. Oggi dovrebbe arrivare la firma del difensore toscano. Il centrale cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e alla Feralpisalò nella prima parte di stagione è in città. Il calciatore ha da giorni l’accordo con il Cosenza, che tuttavia ha raccolto quante più rassicurazioni possibili sulle sue condizioni fisiche. Gli ultimi dettagli necessari alla risoluzione della vicenda dovrebbero incastrarsi in queste ore, dopodiché Camporese si aggregherà al gruppo. Il difensore tornerà a vestire così la casacca rossoblù ad un anno e mezzo dal suo addio (quando al termine della stagione è rientrato al Pordenone, con cui era sotto contratto in quel momento) e a quasi due dal suo primo sbarco in riva al Crati (Roberto Goretti lo prelevò in prestito il 31 gennaio 2022: ndc). L’arrivo del 31enne di Tirrenia (compirà 32 anni il prossimo 19 maggio), che firmerà fino al 30 giugno 2025, aumenta il tasso d’esperienza della difesa.

Frabotta in prestito. L’innesto di Camporese non è però l’unico al quale ha lavorato il direttore sportivo Roberto Gemmi in questi giorni. Il ds napoletano ha raggiunto l’accordo pure per consegnare al Cosenza un nuovo terzino sinistro. Gianluca Frabotta, chiuso da Giacomo Ricci nel Bari (il romano ha totalizzato soltanto 7 presenze fin qui, cinque delle quali da titolare: ndc), giunge con la formula del prestito. Il laterale mancino di proprietà della Juventus, 24 anni, nel corso della sua carriera ha conquistato una promozione dalla C alla B e una Supercoppa di C con il Pordenone, una promozione dalla B alla A con il Frosinone ma soprattutto ha vinto uno scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia con il club bianconero (con la formazione torinese Under 23 ha conquistato pure una Coppa Italia di C).

Tavolo rinnovi. Nella giornata di ieri ha spento le candeline Andrea Meroni. Il centrale monzese, 45 presenze e due reti con i Lupi, ha compiuto 27 anni. Il giocatore, già in riva al Crati giovanissimo nella sua prima esperienza “senior” nella stagione 2016-2017, è entrato negli ultimi sei mesi di contratto. Il direttore sportivo Roberto Gemmi non ha ancora definito il suo rinnovo malgrado gli approcci dei mesi scorsi. Il difensore, fondamentale perno del pacchetto arretrato silano, da qualche tempo è entrato a far parte della scuderia dell’agente Augusto Carpeggiani con cui il ds napoletano ha concluso alcune operazioni negli ultimi tempi. Le parti dovranno adesso rimettersi al lavoro per tentare di chiudere l’operazione. Da parte sua, il monzese aveva mostrato gradimento all’idea di rimanere ancora nella città bruzia.

Non è l’unico elemento silano in scadenza di contratto tra i calciatori di proprietà. Dopo le firme di Calò, D’Orazio e Martino avvenute nei mesi scorsi, in prossimità del termine naturale del proprio rapporto contrattuale con il Cosenza rimangono pure Idriz Voca, Leonardo Marson e Andrea Rispoli. Anche in merito ai primi due, dopo l’estate era emersa la volontà del Cosenza di intavolare il discorso anche con il centrocampista e il secondo portiere. Situazioni che dovrebbero tornare nel vivo dopo la fine del calciomercato invernale.