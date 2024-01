Cosenza già in modalità Cremonese

Il Cosenza entra nella fase calda della partita contro la Cremonese. Un match difficile contro una compagine che viaggia a vele spiegate e si trova in piena zona playoff. Il confronto che si terrà domenica pomeriggio sembra impari con i lombardi che si trovano momentaneamente al quinto posto in classifica, mentre i silani stazionano al quattordicesimo e vedono la zona rossa della classifica avvicinarsi sempre di più.

Nel calcio, però, si sa, tutto è possibile e nella città dei bruzi si augurano, con il gradito ritorno di Michele Camporese (che non può assolutamente bastare) nel pacchetto arretrato, in un 2024 che possa iniziare bene e finire meglio. Gli avversari di turno, tra l’altro, sono tornati ad allenarsi molto prima dei ragazzi di Caserta avendo già giocato una gara ufficiale in Coppa Italia, arrendendosi 2-1 alla Roma solo nel finale e dimostrando l'ottima forma di cui godono. Da sottolineare, però, anche le ultime due partite del 2023 dalle quali i grigiorossi sono usciti sconfitti.

Il Cosenza che tutti hanno ancora negli occhi, è invece quello sbiadito della sconfitta interna con il Como nel boxing day. Tutti si augurano che il periodo di riposo abbia fatto bene a Tutino e compagni per assistere a una prova d’orgoglio e sostanza contro una delle formazioni più accreditate per la promozione diretta nel torneo cadetto.

I precedenti La tradizione, nelle gare al “Giovanni Zini”, sorride decisamente ai padroni di casa. Nel campionato cadetto, sono 9 gli scontri e si tingono di grigiorosso. La Cremonese ha ottenuto 5 vittorie contro le 3 dei rossoblù. Uno solo, invece, il pareggio. Il primo scontro fu nella stagione 1988-1989 e vide il netto 3-1 dei lombardi. L'ultimo match tra le due è, invece, di due anni fa (lo scorso campionato Okereke e compagni erano in serie A) e finì con il medesimo risultato. Non bastò la rete dell’argentino Larrivey.

Tra l'altro, da quando sono tornati in serie B, nel 2018, i lupi non hanno mai vinto la prima gara del nuovo anno. La speranza è in un netto cambiamento di rotta con il recente passato, riuscendo a sfatare tutti questi tabù che insistono in quel di Cremona.

Report giornaliero Seduta a porta aperte, ieri pomeriggio, sul terreno della Real Cosenza. Nonostante la pioggia battente, un buon numero di tifosi ha assistito all'allenamento. Hanno lavorato con il gruppo Canotto e Cimino, così come il penultimo arrivato Michele Camporese che, a questo punto, si candida per un posto da titolare già domenica allo “Zini”. La novità ha riguardato la presenza del nuovo lupo Gianluca Frabotta. Fermi per uno stato influenzale Marson e Forte.