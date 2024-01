Cosenza, domani la sfida in casa della Cremonese: occhio all’ex Okereke

Pronto al ritorno in Serie A, probabilmente a Empoli o a Frosinone, David Okereke resta, al momento, un importante punto di forza della Cremonese. Nel mercato di gennaio, il nigeriano potrebbe rientrare in uno scambio con Simone Bastoni dei toscani o Giuseppe Caso (altro giocatore che ha fatto le fortune del Cosenza proprio come il veloce attaccante ventiseienne) dei ciociari. Di certo c’è che non partirà se prima non sarà trovato un sostituto all’altezza.

Prima di emigrare per altri lidi, domani sarà abile e arruolabile per recitare un ruolo importante contro quei colori che tanto gli hanno dato in passato. Quando si parla di ex, tra Cremonese e Cosenza, insomma, non si può non fare riferimento al calciatore grigiorosso, oggi nel pieno della sua maturazione calcistica.

Il calciatore nigeriano di 26 anni, ha vissuto in riva al Crati dei momenti indimenticabili nella stagione 2017-2018. In quell'annata magica per i colori rossoblù, la coppia che compose con Gennaro Tutino, a partire da gennaio quando approdò in riva al Crati, fu tra gli artefici principali soprattutto della trionfale cavalcata playoff fino alla vittoriosa finalissima di Pescara contro il Siena.

Sul tanto agognato ritorno in Serie B, insomma, c’è in calce anche la firma del ragazzo africano, tanto amato in riva al Crati da finire nel testo di una canzone (“Alè Cusè” di Zabatta e Solfamì) creata ad hoc per festeggiare la promozione. Longilineo, capace di ricoprire tutti i ruoli dell'attacco, la gazzella grigiorossa vanta esperienze internazionali con il Bruges e 33 presenze condite da 7 gol in Serie A con la stessa Cremonese.

Trampolino per la Serie A

Cosenza fu, però, il vero trampolino di lancio con poche reti nella stagione regolamentare (appena 4) ma tante giocate decisive. Il ritorno nella massima serie sarebbe più che meritato per un calciatore moderno e versatile dalle tante qualità (velocità, tecnica e intelligenza tattica su tutte). In attesa di vedere ciò che accadrà in questo mercato invernale, per il momento venderà cara la pelle contro il suo ex branco che non l’ha mai dimenticato, così come la città dei bruzi.

Con l’attaccante o senza, l’impegno di Cremona resta a dir poco difficile per i Lupi che hanno la storia contro, ma soprattutto sono reduci da un periodo veramente difficile (4 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 6). Il classico testacoda con i padroni di casa quinti, seppure con due sconfitte alle spalle nelle ultime tre partite del 2023 (cui aggiungere il ko in Coppa Italia con la Roma, ma in questo caso il 2-1 giallorosso maturato solo nel finale ha rappresentato una conferma di solidità per una squadra di serie inferiore) e i rossoblù, ormai risucchiati nella zona calda della classifica e in piena lotta per evitare i playout.

La preparazione

Nella seduta di ieri ha svolto lavorato differenziato Francesco Forte, reduce da un attacco febbrile. Oggi, dopo la rifinitura e la conferenza stampa di mister Fabio Caserta programmata alle 10, nel primo pomeriggio la squadra partirà per Cremona.