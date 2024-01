Cosenza rinforza il centrocampo con il giovane atalantino Da Riva

Si inizia seriamente a pedalare, in casa Cosenza, in vista del difficile impegno che attende i lupi sabato prossimo, ore 16.15, sul terreno del “San Vito-Marulla”. Il Venezia, avversario di turno, è secondo in graduatoria e risulta essere una delle compagini più accreditate alla promozione diretta. I silani, dal canto loro, non possono permettersi ulteriori passaggi a vuoto (5 sconfitte – ultime due consecutive – e 2 pareggi nelle ultime 7). La prestazione con la Cremonese è stata incoraggiante (nel primo tempo in fase di contenimento e nella seconda parte della ripresa anche per le occasioni avute), ma la zona playout ormai dista solo un punto e non si può più davvero sbagliare. Anche perché in basso la classifica è cortissima.

Giudice sportivo Nessun giocatore di Cosenza e Venezia è stato appiedato dal giudice sportivo. L’unica nota da segnalare, uscita fuori dal comunicato della Lega B, è l’entrata in diffida di D’Orazio a seguito della nona ammonizione rimediata allo “Zini”.

Report Siamo ancora a metà settimana, ma per capire l’undici che potrà scendere in campo contro i lagunari, bisognerà prestare attenzione all’infermeria. Per il momento va segnalato che Canotto e Meroni hanno svolto lavoro differenziato mentre, smaltito l’attacco influenzale, sono rientrati in gruppo Forte e Marson.

Mercato Caserta potrebbe avere presto alla propria corte un nuovo giocatore. Tutti aspettavano un altro terzino o un attaccante (non è detto che non possano arrivare ugualmente) ma il terzo tassello, dopo Camporese e Frabotta, dovrebbe essere Jacopo Da Riva (classe 2000 in prestito alla Reggiana, con cui ha raccolto appena tre presenze in stagione). Il centrocampista di proprietà dell’Atalanta, starebbe discutendo circa le sorti del proprio cartellino. Il ragazzo nativo di Montebelluna, nel trevigiano, sembra vicinissimo al Cosenza e potrebbe aggregarsi al branco già in settimana. Quello di Domen Crnigoj, mezzala slovena classe 1995 anche lui alla Reggiana dell’ex ds Roberto Goretti è l’altro nome circolato in città. Le trattative, come sempre in questi casi, potrebbero entrare nel vivo da un momento all’altro e cambiare il vento in poco tempo.

Nel frattempo si pensa anche a sfoltire la rosa. Il giovane attaccante Massimo Zilli, fisico imponente e con tutte le carte in regola per diventare un giocatore importante, dovrebbe finire in prestito alla Spal. La compagine di serie C, attualmente in piena zona playout, ha chiesto informazioni al sodalizio silano guidato dal presidente Guarascio e la trattativa sarebbe già in stato avanzato. Il classe 2002 potrebbe avere le ore contate in rossoblù. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto a favore dei ferraresi. Anche Filippo Sgarbi è destinato a lasciare il gruppo. Il difensore, chiuso dall’arrivo di Camporese, non è stato convocato per Cremona ed ha le valigie in mano. Nonostante il biennale firmato in estate, per il calciatore nato nel 1997 si vagliano soluzioni in serie C. Al momento, però, non sembra esserci nulla di veramente concreto con un interesse piuttosto sbiadito delle squadre di serie minore.

Micai nella Top 11 Intanto il portiere bruzio Alessandro Micai, dopo la strepitosa prestazione (ennesima stagionale) fornita domenica a Cremona, è stato inserito dalla Lega serie B, nella top 11 della ventesima giornata. Le parate di uno dei più positivi in questa stagione in casa Cosenza, non sono bastate a impedire la nona sconfitta dei Lupi in campionato. Nonostante il kappaò,, le giocate dell’estremo difensore sono valse questo importante riconoscimento.