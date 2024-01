Cosenza tra il mercato e la sfida al Venezia

Terzo acquisto del Cosenza. Dopo Camporese e Frabotta, ecco Bright Gyamfi diventare ufficialmente un giocatore rossoblù. La notizia era nell’aria già da mercoledì, ma ieri è stato messo tutto nero su bianco.

Bright Gyamfi, ex Primavera dell’Inter, arriva dal Potenza. Si tratta di un laterale difensivo destro, che si trasferisce nella città dei bruzi a titolo definitivo fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo. Il ghanese indosserà la maglia numero 18.

Adesso c'è da pensare al Venezia. L’undici che scenderà in campo contro i lagunari, domani, alle 16.15, è ancora in alto mare. Molto dipenderà dalle condizioni degli infortunati (Canotto e Meroni sono in forte dubbio essendosi allenati tutta la settimana a parte, mentre è recuperato Forte) e da eventuali novità di mercato dell’ultima ora. La sessione invernale è in fermento ma appare difficile che possano esserci altre nuove frecce all’arco di Caserta già per la prossima partita.

Fatta per Gyamfi, l’ultimo arrivato si è già messo a disposizione del tecnico e sabato festeggerà il suo ventottesimo compleanno, magari con l’esordio tra i “lupi”. In ogni modo sarà difficile vederlo giocare già nella prima partita al “Marulla” del nuovo anno.

Altra ufficialità di giornata riguarda la partenza di Massimo Zilli verso Ferrara (prestito con diritto di riscatto a favore della Spal). Si attendono news su Sgarbi che non dovrebbe essere convocato, ma per lui non ci sono soluzioni, a breve termine, di giocare altrove. Per il momento, dunque, avanti con i giocatori che si hanno.

Tra i pali confermatissimo Micai che è stato inserito, dopo l’ottima prova di Cremona, nella top 11 di giornata. Difesa a quattro con il possibile esordio di Frabotta a sinistra (magari in staffetta con capitan D’Orazio) e ballottaggio Rispoli-Cimino sulla corsia opposta (favorito il giovane lupacchiotto sull’ex Parma e Palermo dopo l’errore dello “Zino” che ha portato all’angolo del gol grigiorosso, poi rivelatosi decisivo), con Camporese e Venturi (se non recupera Meroni) centrali. Centrocampo con il trio composto da Zuccon, Calò e Voca (con Praszelik che potrebbe prendere il posto di uno dei tre o subentrare a gara in corso).

In avanti, nonostante il rientro di Forte, dovrebbe essere confermato il tridente Marras-Tutino-Mazzocchi. Se dovesse essere scelto Florenzi potrebbe cambiare tutto in termini di modulo e uomini. C’è la possibilità di vedere il jolly di Nuoro in luogo dell’attaccante milanese di proprietà dell’Atalanta. In quel caso possibile un 4-2-3-1 con Voca che avanzerebbe nel ruolo di trequartista con Florenzi e Marras ai lati e Tutino unica punta. Vedremo cosa dirà oggi l’allenatore in conferenza. Nella seduta di rifinitura avrà modo di valutare le condizioni dei giocatori e scegliere chi fare giocare contro i lagunari.

Come lo stesso Caserta ha sottolineato dopo la sconfitta di Cremona; ora non serve guardare la classifica che vede il Cosenza in grande affanno; importa solo tornare a vincere, rompere un digiuno di successi che dura da più di due mesi.