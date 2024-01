Cosenza, con orgoglio contro il Venezia. L'appello di Caserta: “Tutti dalla stessa parte”

L’impresa sarà di quelle ardue, ma il Cosenza vuole tornare a fare punti, dare un calcio alla crisi di risultati che dura ormai da troppo tempo (5 sconfitte e due pareggi nelle ultime sette, reduce da due ko consecutivi e con 1 solo successo nei precedenti undici incontri: attualmente solo un punto sopra la zona playout) e dimostrare che esiste ancora la bella squadra ammirata a inizio stagione.

Uscire indenni dal “Marulla” non sarà facile in quanto l'avversario di turno si chiama Venezia. Seconda forza del torneo, i lagunari hanno rifilato cinque reti alla Samp nell'ultimo turno.

I rossoblù non vincono contro i veneti da 23 anni, ma quest'anno hanno già fermato il Parma capolista, a dicembre. La serie, poco lusinghiera, di sette partite interna senza vittoria, qualora venisse incrementata oggi per D’Orazio e compagni, vorrebbe dire rimanere senza il segno 1 in casa da 8 match. Questo non accade dal 21 gennaio 2023, praticamente un anno intero.

Al di là dei numeri, l'impressione è che nemmeno per gli ospiti sarà una passeggiata. All’andata la sfida del “Penzo” terminò 1-1 con il vantaggio dei ragazzi del presidente Guarascio targato Voca e il pareggio veneziano con l’ex Pierini. Successe tutto in 10’. Secondo tempo di sofferenza per i silani che, però, in buono stato di forma all’epoca, quando viaggiavano sulle ali dell’entusiasmo di una buona campagna acquisti estivi e di un ambiente a mille, riuscirono a reggere l’onda d’urto lagunare portando a casa un prezioso punto.