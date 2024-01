Il Cosenza può ripartire col sorriso, ma ora bisogna accelerare in trasferta

Ripresa degli allenamenti in casa Cosenza in vista della sfida di sabato contro il Sudtirol. Tutti hanno ancora negli occhi la splendida prova offerta con il Venezia al “Marulla”, ma adesso sarà fondamentale dare continuità ai risultati. I 3 punti conquistati nell’ultimo turno sono oro colato per morale e classifica (i lupi sono riusciti a superare la Sampdoria e distanziare di 3 lunghezze la zona playout), ma confermarsi è sempre la cosa più difficile. Contro i tirolesi sarà vero scontro salvezza essendo le due compagini appaiate a 24 punti. Affrontarlo senza il super Tutino (il ragazzo era in diffida e il giallo preso in una situazione di gioco particolare, gli costerà la squalifica) visto sabato, non sarà semplice. I silani, però, adesso hanno la consapevolezza della propria forza e toccherà al tecnico Caserta trovare le giuste contromisure.

Scoccherà, finalmente, l’ora di Forte? L’attaccante ha dato segnali di ripresa e proprio in situazioni come queste, è chiamato a caricarsi la squadra sulle spalle per portarla, magari, a conquistare un altro successo. È quello che si augurano tutti nella città dei bruzi, con un ambiente adesso a mille, che ancora si stropiccia gli occhi per la prova offerta contro l’ex seconda della classe.

Invertire la rotta in trasferta. Rotta l’astinenza da vittorie che durava da giorno 11 novembre, quando cadde la Reggiana sul terreno cosentino, adesso si proverà a tornare a un successo esterno che manca, addirittura, dal 30 settembre (1-2 con il Pisa maturato nei minuti di recupero, dopo una partita dominata). Era, invece, il 28 ottobre quando i silani conquistavano l’ultimo punto lontano dalla città dei bruzi, in un soporifero 0-0 La Spezia. Fuori casa il piatto piange anche in termini numerici: 4 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 6, con 0 gol segnati. Urge un’inversione di rotta e la sensazione è che al “Druso” possa essere l’occasione giusta.

Mercato. L’ottima prestazione di sabato scorso sta imponendo delle riflessioni in società. Quanto ed eventualmente come conviene investire per rafforzare una squadra già competitiva?

Da quanto trapela sicuramente arriverà un altro centrocampista. Resta viva la pista Jacopo Da Riva, di proprietà dell’Atalanta ma attualmente in forza alla Reggiana. Occorre, comunque, capire su chi si deciderà di puntare e non è da escludere che il ds Gemmi possa tirare fuori dal cilindro un colpo a sorpresa. Magari qualcuno del quale non si è ancora parlato fin qui.

Il direttore sportivo rossoblù, che fino a questo momento ha lavorato bene (Frabotta e Camporese si sono inseriti alla grande e il terzino scuola Juventus è stato tra i migliori nel trionfo contro il Venezia, in attesa di vedere all’opera Gyamfi), dovrà fare delle valutazioni anche sul pacchetto arretrato. Qualora per Meroni dovessero allungarsi i tempi di recupero (sicuramente salterà il prossimo turno, il ragazzo sta facendo terapie con il Dr. Enrico Costabile), a causa del problema al flessore e con Sgarbi in uscita, bisognerà intervenire per non rischiare che la coperta, in difesa, possa diventare troppo corta.

Il nome che sta circolando nelle ultime ore è quello di Luka Krajnc del Catanzaro. Per lo sloveno classe 1994 sarebbe stato fatto un sondaggio con i giallorossi. Oggi il centrale difensivo rossoblù, Michele Venturi, compie 25 anni. Auguri al ragazzo autore di un’ottima prova con i veneti (il salvataggio sulla linea sullo 0-0, è valsa più di un gol).