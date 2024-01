Il Cosenza cambia volto e punta su Forte. Definita la cessione di Sgarbi alla Ternana

Entra nel vivo la “missione Sudtirol”. Questa mattina, il Cosenza si allenerà per l’ultima volta in città prima della partenza per Milano.

Da qui poi proseguirà per la sede del ritiro e domani effettuerà il collaudo finale a poche ore dalla sfida verità contro gli altoatesini. Trasferta nella quale, oltre a Martino (per il quale il campionato è già finito), mancheranno pure Tutino (squalificato), Canotto e Meroni.

Questi ultimi due hanno continuato a fare terapie anche ieri. Nella penultima seduta, circa un centinaio di tifosi hanno spronato il gruppo. La vittoria con il Venezia ha rigenerato l’ambiente, tornato precedentemente logoro per via di una sfilza di prestazioni al di sotto degli standard di inizio stagione. Caserta, che alle 12.45 si presenterà in conferenza stampa, ha orientato nuovamente la bussola.

Il tecnico dovrebbe ripartire pure a Bolzano da un undici molto vicino a quello impiegato contro i lagunari. La leggera variazione sul tema potrebbe essere rappresentata dall’impiego di Voca con il passaggio al 4-2-3-1 e l’utilizzo di Forte in prima linea. In caso contrario potrebbe esserci una chance per Crespi accanto all’attaccante romano, con Mazzocchi e Marras destinati a garantire la quadratura sulle corsie laterali. In ambedue i casi, non dovrebbe cambiare l’argine di centrocampo composto da Zuccon e Praszelik.

Calciomercato. Nel frattempo, sono stati formalizzati gli ultimi dettagli del trasferimento di Filippo Sgarbi alla Ternana. Il difensore di Varese, sbarcato in riva al Crati nel corso della scorsa estate, si unisce al club umbro fino al termine della stagione. Il calciatore non è riuscito ad imporsi in maglia silana, rimanendo sempre all’ombra di Meroni e Venturi nel girone d’andata. L’arrivo di Camporese ha ridotto ulteriormente il suo spazio. La sua uscita adesso lascia libero uno slot “over 23”.

In entrata, resta calda la pista Jacopo Da Riva (occuperebbe la under 23) per arricchire la batteria di centrocampo. Le ultime manovre di mercato del direttore sportivo Roberto Gemmi potrebbero però essere influenzate dal prossimo risultato. La formazione bruzia martedì ha ricevuto la visita di Eugenio Guarascio. Il massimo dirigente di via degli Stadi, in visita alla squadra in coincidenza con l’inizio dei lavori alla tribuna “Rao”, ha espresso a Caserta e al gruppo la sua soddisfazione per la vittoria interna strappata sabato contro il Venezia; un successo che ha interrotto l’emorragia di risultati degli ultimi due mesi.

I tre punti contro i lagunari hanno consentito al Cosenza di prendere una boccata d’ossigeno nella parte bassa della classifica. Ripetere il “bingo” anche a Bolzano potrebbe consentire ai rossoblù di rilanciarsi perfino in zona playoff. I silani, pertanto, cercano sponda nel confronto con gli altoatesini per pensare eventualmente di alzare la “puntata”. Se così dovesse essere potrebbe maturare l’idea di un colpo a sorpresa lastminute. Una mossa non molto distante da quanto è avvenuto a fine estate quando, nelle ultime ore di mercato, il ds Gemmi ha messo le mani su Luigi Canotto e Francesco Forte. La porta d’uscita rimane aperta invece per i calciatori meno impiegati, a cominciare da Mattia Viviani.