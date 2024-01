Dal Venezia al Sudtirol: in una settimana il Cosenza è risorto

Una settimana è bastata al Cosenza per riavvolgere il nastro, scrollarsi la pressione di dosso e tornare a metà classifica. Dopo la vittoria con il Sudtirol, per i rossoblù esiste la possibilità di cominciare un nuovo campionato. A distanza di varie settimane, la squadra di Caserta è tornata a stazionare più vicina alle posizioni playoff che a quelle playout.

Per assicurarsi un’evoluzione favorevole dovrà però dare continuità alle due vittorie consecutive centrate contro il Venezia e gli altoatesini. Fin qui soltanto in un’altra circostanza i Lupi sono riusciti a racimolare una striscia di due successi consecutivi, contro Pisa e Lecco. Quella volta, la serie sfumò a Genova, contro la Sampdoria di Pirlo. Più di tre mesi più tardi, adesso, i silani avranno la possibilità di esprimere la propria crescita, passata anche attraverso la profonda crisi di novembre e dicembre. Il confronto di sabato pomeriggio al “Marulla” con il Pisa sarà significativo in quest’ottica.

Contro i nerazzurri, superati di misura a fine settembre e col dente avvelenato per la sconfitta interna patita contro lo Spezia nell’ultimo turno, si prospetta inoltre la prima possibilità per raggiungere quota 30 punti. Una cifra arpionata tra la giornata 30 e 36 nei precedenti quattro campionati. Soltanto nel 2018-1019, nell’ultimo ciclo di tornei di serie B, il Cosenza ha acciuffato lo stesso traguardo provvisorio in un numero di gare inferiore: nell’anno del ritorno in cadetteria, la squadra guidata da Piero Braglia ha colto i 30 punti alla 25esima giornata, dopo 24 partite disputate (era un torneo a 19 squadre: ndc). Micai e soci aspirano a ripetere o migliorare quel risultato.