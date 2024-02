Calciomercato Cosenza, il ds Gemmi pronto a piazzare gli ultimi colpi: idea Antonucci, Rispoli torna al Crotone?

Il direttore sportivo del Cosenza Roberto Gemmi sta tentando di concretizzare qualche altro movimento in queste ultime battute di calciomercato. Il ds ha le mani su Jacopo Da Riva, centrocampista classe 2000 di proprietà dell'Atalanta ma alla Reggiana fin qui. I silani si sono mossi da tempo per prelevarlo con la formula del prestito. Dopo i tentativi fatti per Aramu, l'attenzione è catturata invece da Mirko Antonucci, trequartista romano che per il momento, con lo Spezia, non ha ripetuto quanto di buono fatto con il Cittadella.

Sarebbe un elemento in grado di dare ulteriore qualità al parco offensivo.

In uscita, invece, Andrea Rispoli è vicino a fare ritorno al Crotone, club con cui ha già giocato tra il 2020 e il 2021. Gemmi sta cercando una soluzione pure per Mattia Viviani.

Nel corso della finestra invernale, il Cosenza ha già prelevato Michele Camporese, Gianluca Frabotta e Bright Gyamfi. Sono andati via Alessandro Arioli, Salvatore Dario La Vardera, Filippo Sgarbi e Massimo Zilli. Sia in entrata sia in uscita, le operazioni condotte si sono prodotte con la formula del prestito.