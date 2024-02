Cosenza a caccia del tris contro il Pisa: riecco Tutino dal 1' Le probabili formazioni

A caccia del tris. Il Cosenza vuole ripetersi ancora. E vuole farlo contro il Pisa, ultimo avversario contro cui è stato capace di raggiungere la terza vittoria consecutiva poco meno di un anno fa, tra marzo e aprile (in precedenza si era imposto contro Spal e Frosinone).

Caserta placa l’entusiasmo: «Gli obiettivi non cambiano», ha avvisato ieri in conferenza stampa. «Bisogna mantenere un equilibrio, altrimenti rischiamo di farci del male come abbiamo fatto qualche mese fa. Dobbiamo conquistare quanti più punti possibili per raggiungere la salvezza rapidamente. Tutti insieme dobbiamo lottare per questo grande traguardo».



Dopo due vittorie consecutive, il tecnico non teme rilassamenti: «Alleno un gruppo intelligente, consapevole che ancora non abbiamo fatto nulla e dunque non c’è motivo per allentare la concentrazione. Dobbiamo affrontare il Pisa con la stessa determinazione delle gare precedenti, sfruttando gli episodi. L’avversario è estremamente pericoloso. Fin qui ha ottenuto meno di quanto meritasse ma è guidato da un allenatore molto preparato e bravo. Giocano un calcio divertente. Noi giungiamo alla sfida in condizioni mentali migliori rispetto a loro. A maggior ragione per questo, dobbiamo rimanere attenti perché nel momento di nostra maggiore difficoltà è stato quando siamo riusciti a dare qualcosa in più. Sarà lo stesso discorso adesso per loro. Il campionato di Serie B è estremamente difficile. I valori emergeranno più avanti».

Ovviamente, al centro della discussione anche il calciomercato: «La società ha fatto di tutto per compiere oculatamente gli interventi dei quali avevamo bisogno. Antonucci è un calciatore molto duttile, si adatta bene alle nostre idee di gioco. Un elemento molto bravo, ora toccherà a noi metterlo nelle migliori condizioni per potersi esprimere secondo le sue capacità. Ci darà una grossa mano. Così come anche Viviani e Calò, malgrado in questo momento stia facendo altre scelte. La chiusura del calciomercato è una boccata d’ossigeno, finalmente potremo lavorare serenamente senza esserci circondati da continue voci».

L’allenatore melitese è poi tornato nuovamente su Canotto, al pari di Meroni e Cimino (e chiaramente il lungodegente Martino), nuovamente assente: «Mi auguro possa lavorare con la squadra nella prossima settimana. Per le sue caratteristiche non è un calciatore in grado di “gestirsi”. Ha nel suo tratto distintivo l’attacco della profondità e quindi spinge tanto quando è in campo. Dobbiamo recuperarlo pienamente per non correre il rischio di perderlo ancora».

Precedenti. Nei dieci confronti disputati in riva al Crati, il Cosenza ha vinto in cinque occasioni (50%). Soltanto due invece i successi nerazzurri. Tre sono, infine, i pareggi. Nell’ultimo match giocato al “Marulla”, la gara è stata decisa da un gol di Marco Nasti. Il Pisa ha violato il terreno di gioco silano il 18 dicembre 2021 (reti di Touré e Cohen) ed in precedenza il 3 dicembre 1989 con un rotondo 1-4 viziato dalla tripletta di Piovanelli (in gol pure Cuoghi per i pisani e Marulla per il Cosenza).

Formazione. Gennaro Tutino torna dal primo minuto per riprendere il discorso realizzativo interrotto a causa della squalifica dopo la tripletta realizzata al Venezia. L’attaccante potrebbe giocare vicino a Forte, con Mazzocchi traslocato a fare l’esterno alto di sinistra. Questa soluzione escluderebbe Florenzi. Il sardo potrebbe giocare invece spazio se il sacrificato dovesse essere l’attaccante romano, reduce dall’errore dagli undici metri contro il Sudtirol.

Zuccon e Praszelik sono candidati a giocare uno accanto all’altro per comporre la diga mediana. Nello scacchiere, la corsia bassa di destra sarà nuovamente proprietà di Gyamfi. Per Mirko Antonucci possibile spazio nel corso della gara. Convocato pure il giovane Barone.