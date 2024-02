Cosenza, lavori intensi per avere la B del “Marulla” scoperta nella gara dei 110 anni

Una dozzina di operai e mezzi adeguati. La parte superiore tribuna B dello stadio “Marulla” è stata rivoltata come un calzino. Si dovrà impiantare la guaina protettiva contro le infiltrazioni d’acqua che nel corso degli anni hanno deteriorato una struttura vecchia comunque vecchia di oltre sessant’anni. I segni sono evidenti guardando la copertura una volta giunti davanti all’attuale sede del club rossoblù e gli uffici della Federazione calcio. Da alcuni giorni c’è un via vai di operai, tecnici, del Comune e della ditta incaricata di seguire l’intervento di riqualificazione dello storico settore, coordinati dall’ingegnere Luca Giordano, delegato gestione evento del Cosenza calcio, ed elemento di punta in questa operazione. L’obiettivo è riaprire almeno il settore scoperto della tribuna B per la sera del 23 prossimo, quando il Cosenza affronterà la Sampdoria di Andrea Pirlo. Una partita che segna un altro traguardo nella storia del sodalizio silano: il 11. compleanno. Una ricorrenza che la Società di via degli Stadi intende affrontare con l’abito della festa. Ecco perché si stanno cercando di affrettare i tempi di chiusura di una parte dei lavori della tribuna. La ditta sta realizzando delle opere di messa in sicurezza della parte della copertura che s’affaccia sul settore scoperto proprio per evitare la caduta di calcinacci. I lavori sono a buon punto.