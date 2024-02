Cosenza, punto d'oro a Modena. I rossoblù resistono con un uomo in meno

Modena - Cosenza 1-1

Marcatori: 16’ pt Gliozzi, 23’ pt Tutino.

Modena (3-5-2): Seculin 6.5; Riccio 5.5, Zaro 6.5, Cauz 6.5; Ponsi 6.5, Battistella 6 (42’ st Bozhanaj sv), Gerli 6.5, Santoro 6 (34’ st Cotali sv), Corrado 6.5 (34’ st Magnino sv); Gliozzi 7, Abiuso 6 (20’ st Di Stefano 6). All.: Bianco.

Cosenza (4-4-2): Micai 6.5; Gyamfi 6.5, Camporese 6, Venturi 5.5, Frabotta 5.5; Marras 6.5, Zuccon 6 (42’ st Voca sv), Praszelik 6.5, Mazzocchi 6 (42’ st Fontanarosa sv); Forte 5.5 (36’ st Florenzi sv), Tutino 6 (48’ st Crespi sv). All.: Caserta.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Note: giornata nuvolosa, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 9.074 di cui 1.015 nel settore ospiti per un incasso di 95.953 euro. Espulsione: 41’ st Marras per gioco pericoloso. Ammoniti: Ponsi, Mazzocchi, Frabotta, Zaro, Zuccon, Riccio. Angoli: 2-1. Recupero: 1’, 6’.

Secondo pareggio consecutivo per Modena e Cosenza (rispettivamente reduci dal 2-2 con la Sampdoria e dal pari beffa nel finale, 1-1, con il Pisa nell'ultimo turno) che al "Braglia" si dividono la posta in palio e muovono la classifica a culmine di una partita molto divertente e ben giocata, terminata 1-1. Per la cronaca, gara divertente già di primi minuti con squadre molto lunghe. Basta un quarto d'ora ai padroni di casa per passare in vantaggio. Gran palla di Gerli per Gliozzi che approfitta della dormita della difesa ospite e fulmina Micai. Per l'ex di turno è il primo gol in stagione tra Pisa e Modena.