Il Cosenza sogna l’impresa dell’anno. In avanti Antonucci potrebbe affiancare Tutino

Il pareggio di Modena-Spezia non ha mitigato il rammarico dei rossoblù dopo la sconfitta interna con la Sampdoria di venerdì sera. Anzi, potrebbe averlo acuito. Il Cosenza è scivolato a -3 dall’ottavo posto conservando 6 punti di margine dalla quintultima posizione. Quasi tutto dunque è rimasto inalterato. Questa è certamente incoraggiante nell’ottica del raggiungimento minimo della salvezza ma lascia un pizzico di delusione per ciò che sarebbe potuto essere.

Dubbi di formazione La buona notizia per Fabio Caserta a poche ore dal match contro il Parma è stata rappresentata dal rientro in gruppo di Manuel Marras (hanno lavorato a margine Cimino, Viviani e Meroni). L’attaccante esterno genovese si appunta per la complicata trasferta del “Tardini”. Toccherà al tecnico di Melito Porto Salvo decidere se rispolverarlo dal primo minuto dopo l’assenza nell’ultimo turno oppure preservarlo ed utilizzarlo a gara in corso. Molto dipenderà anche dalle indicazioni che emergeranno dalla rifinitura di questa mattina, poco prima della partenza per l’Emilia.

Le perplessità dell’allenatore dovrebbero essere limitate principalmente all’attacco. Sono varie le ipotesi in piedi. Contro i gialloblù, tuttavia, Francesco Forte potrebbe restare inizialmente in panchina e subentrare per dare una mano a partita in corsa. La possibile esclusione del calciatore romano apre a vari scenari. Caserta, in appoggio a Tutino, potrebbe pescare tre o quattro uomini differenti. Una delle ipotesi passa attraverso la prima da titolare di Mirko Antonucci. Il trequartista è entrato con molta voglia di fare contro i blucerchiati e ha mostrato passi in avanti rispetto ai pochi minuti in cui si è visto sul prato di gioco contro il Pisa. Un’altra opzione, poi, transita mediante una scelta più conservativa: lo schieramento di Idriz Voca. Il kosovaro, a sorpresa, ha perso gradualmente spazio nella formazione titolare. L’ex Lucerna non compare nella foto di rito pre gara della squadra dal 26 dicembre, giorno nel quale è stato utilizzato dal 1’ contro il Como. Prima di questa partita, gli era stata concessa l’ultima opportunità fin dal fischio d’inizio proprio contro i parmigiani di Pecchia.

Le scelte a disposizione di Caserta però non si esauriscono qui perché a Parma potrebbe rivedersi pure Mazzocchi in posizione centrale, da seconda punta. In questo caso, Canotto e Marras potrebbero occupare le corsie alte. Entrambi, però, possono essere insidiati da Aldo Florenzi. Il sardo potrebbe essere preso in considerazione anche nel caso in cui l’allenatore dovesse decidere di puntare sul 4-3-3.

Immacolata Le difficoltà connaturate alla partita contro la capolista sono evidenziate pure dai numeri. I gialloblù non hanno ancora perso in questo campionato davanti ai propri sostenitori. I ducali hanno raccolto otto vittorie e cinque pareggi fin qui al “Tardini”. Nessuno è riuscito ad imporsi sul terreno di gioco dei parmigiani. Il Parma ha il percorso casalingo migliore tra le 20 cadette, con 29 punti.

Prevendita Questa mattina, a partire dalle 10, intanto, scatta la prevendita per la partita di domenica pomeriggio contro il Catanzaro. Il derby è stato scelto come “Giornata rossoblù” e dunque non saranno validi gli abbonamenti.