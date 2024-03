Cosenza verso il derby, rientra mezza mediana: in gruppo Viviani, Voca e Zuccon

La preparazione del gruppo silano per l’attesa partita di domenica è proseguita ieri con il secondo allenamento. Dopo la trasferta di Parma e la seduta di mercoledì a Colorno, i rossoblù sono tornati al “Delmorgine” mettendo definitivamente nel mirino il Catanzaro. Alla sessione di lavoro di ieri hanno partecipato regolarmente Viviani, Zuccon e Voca. Gli ultimi due hanno superato l’attacco febbrile che li ha visti coinvolti in questi giorni: il genovese ha saltato il match del “Tardini”, il secondo è uscito nel secondo tempo del confronto contro la squadra di Pecchia. Ancora lavoro differenziato invece per Meroni e Cimino, certamente out per domenica. Oggi è in programma un nuovo allenamento nel pomeriggio.

Tribuna “Rao”. In queste ore, intanto, continua a tenere banco la questione relativa alla riapertura della tribuna “Rao” coperta. Il settore è l’unico rimasto chiuso ma in questi giorni si è continuato a lavorare alacremente nel tentativo di riaprirla in tempo per il derby. Oggi è una giornata cruciale in questo senso perché il Comune ha chiesto il sopralluogo della Commissione di vigilanza (approfondimento in cronaca).

Arbitro. Per il confronto contro la formazione di Vivarini, infine, il Can ha designato Michael Fabbri di Ravenna. Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cipressa di Lecce e Khaled Bahri di Sassari e dal quarto uomo Leonardo Mastrodomenico di Matera. Alla direzione della sfida, parteciperanno anche il Var Matteo Gariglio di Pinerolo e l’Avar Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.