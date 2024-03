“C'è solo un solo capitano!”, bagno di folla anche a Campora per Javier Zanetti. E lui risponde: “Potrei tornare l'anno prossimo” VIDEO

Il bagno di folla ha letteralmente avvolto Javier Zanetti. La bandiera - e attuale vicepresidente dell'Inter, è da ieri nel Cosentino per celebrare il calcio giovanile. Dopo l'appuntamento di ieri All'Università della Calabria, El tractor, stasera è ad Amantea (Hotel Tyrrenian), in occasione di una serata di gala con finalità benefica (un marchio di fabbrica nella carriera del campione nerazzurro, sempre impegnato ad aiutare gli altri). Nel pomeriggio, l'argentino aveva fatto visita a Diamante, dove si è giocata un'altra parte del torneo che ha spinto Pupi in Calabria.

Il deus ex machina della manifestazione, Sergio Lanzillotta, ha annunciato il probabile ritorno di Zanetti a San Lucido, in occasione del completamento dei lavori del campo di San Lucido, che ancora sono nella fase embrionale.

Alla serata, tra gli altri, hanno preso parte gli Inter Club di Rogliano, Fiumefreddo Bruzio, Amantea e Terranova da Sibari; le associazione "Noi futuro" di Aiello Calabro, “San Nicola da Crissa” di Vibo Valentia e la Pro Loco di San Lucido. Ha partecipato anche Francesco Calomeni del distretto territoriale Alto Tirreno della Figc (rappresentata da Ivana Bentrovato). Oltre all’Atletico San Lucido, presenti anche le società Polisportiva Belmonte, Amantea e l'Accademia Internazionale di Milano del presidente Marco Masserotti (in cui gioca Tomas, figlio di Javier, che ha evidenziato grandi potenzialità durante il torneo “Dino Albanese”).