Us Acli, ecco le magnifiche quattro che si giocheranno la Futsal Cup. Due squadre in corsa per il Double

Il letargo dei campionati Us Acli-iMarcos ha riacceso la passione per la Futsal Cup. Finalmente ci sono le magnifiche quattro che si giocheranno la competizione parallela rispetto a Premier, Championship e League One. Tre squadre su quattro provengono dal campionato principale e poi c'è... un'intrusa che poi tanto intrusa non è: ovvero la Romualdo Montagna, che sta dominando la scena nel campionato Championship e adesso si è presa anche la Final Four della Coppa. Il Double, però, resta anche alla portata di Armazem che ha guadagnato l'accesso alle semifinali e vuole continuare a divorare trofei su trofei. Ma la Coppa è sempre in grado di regalare sorprese ed emozioni, proprio come accaduto nei quarti di finale. La Romualdo Montagna, dicevamo. La capolista della Championship ha guadagnato l'accesso al penultimo atto della Futsal Cup grazie al 4-2 contro Calabria Young, che ci ha provato fino all'ultimo ma nulla ha potuto contro l'entusiasmo degli avversari: 2-4 il punteggio finale, grazie alle reti di Fuco e Amelio da una parte, Gagliardi e Fucile (entrambi autori di una doppietta) dall'altra. All'Armazem, invece, non è bastato scendere in campo con i gradi di schiacciasassi contro un'Atlas Acri che ha lottato fino in fondo e tenuto la partita in equilibrio sfiorando la grande impresa. Alla fine, la prima della classe nel campionato principe ha vinto con il punteggio di 10-9 (ai calci di rigore) nella partita più bella delle quattro. Queste le reti complessive (comprensive dei penalty): 3 Galiano, 3 Cortese, 2 Nardi, Panaia e Miceli; 3 Lorelli, 2 Siciliano, 2 Ferraro e 2 Barone. Si è decisa ai rigori anche Rose-Cerisano, finita sul punteggio di 6-8 dopo il 5-5 nei tempi regolamentari (2 Incutto, Stive Murano, Denis Murano, Brecchi; 2 La Valle, Toscano, Di Santo e Sansone). Da sottolineare, infine, il largo successo della Bfb Rovito che ha battuto per 3-9 la Roglianese (Marsico, Iorno, Falbo; 3 Corbo, 2 Conti, 2 Campanaro e 2 Alfano). C'è stato il tempo anche per un recupero di Championship. La Real Cannuzze ha battuto 4-3 Esaro United, fornendo anche un ottimo assist... proprio alla Romualdo che continua a veleggiare in testa alla classifica. Le reti: 2 Mazzuca, Viola e Tosto; Rapanà, Pace, Masellis.