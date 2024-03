Cosenza, gara cruciale contro il Brescia: ma Viali ha a disposizione Tutino LE PROBABILI FORMAZIONI

Risorgere contro il Brescia per garantirsi un finale meno difficoltoso. Questo è l’obiettivo del Cosenza nella gara interna di domani pomeriggio contro i lombardi. I rossoblù, a secco di vittorie da un mese e mezzo, cercano il riscatto con i biancazzurri. Per Viali, la sua prima-bis al “Marulla” sarà dinanzi alla formazione con cui aveva portato a compimento la missione salvezza del passato campionato: «Riparto da dove ho lasciato, da questo punto di vista ho vissuto una stagione particolare perché già sulla panchina dell’Ascoli mi era capitato di affrontare subito il Cosenza». Il tecnico ha esaltato il lavoro compiuto durante la sosta: «Ci siamo allenati su ottimi ritmi. Sono soddisfatto per il ritmo mantenuto perché la serie B è un campionati in cui è impossibile gestire le partite. Volevamo cambiare il chip sotto l’aspetto mentale e nervoso perché non si possono più ripetere i primi venti minuti del secondo tempo di Terni. Per questa ragione ho insistito facendo alcune piccole richieste durante gli allenamenti».

Viali ha giocato in anticipo la sfida contro il Brescia: «La squadra ha nelle sue corde la capacità di aggredire l’avversario nella metà campo avversaria. Questa è una caratteristica che mi piace. Dovremo però essere bravi a muoverci con i tempi giusti per non concedere spazi . La partita vivrà di momenti. Ci sarà una fase in cui avremo noi il controllo ed altri nelle quali saranno loro a provare a farci male e noi dovremo essere bravi a gestire con lucidità la pressione avversaria. Porto sempre un esempio, questo è il Parma. Hanno cambiato poco rispetto allo scorso anno ma adesso è una squadra che sa soffrire e questa crescita mentale è evidente in classifica».