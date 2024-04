Calcio femminile, l'Italia approda a Cosenza per la sfida con i Paesi Bassi

L’Italia di Andrea Soncin è arrivata a Cosenza nel tardo pomeriggio e di filata ha raggiunto lo stadio “Marulla”, dove è stata accolta dalle atlete del settore femminile della società rossoblù. Domani pomeriggio alle 18.15 comincia in riva al Crati il percorso di qualificazione delle Azzurre verso Euro 2025. Per la sfida sono stati staccati circa 3500 biglietti. La vendita prosegue ancora sul sito della Figc. Da domani alle 15 sarà inoltre attivo il botteghino lato curva Sud “Bergamini”.

Il ct azzurro, in conferenza stampa insieme alla centrocampista Manuela Giugliano, ha analizzato le asperità del confronto contro i Paesi Bassi: «Servirà coraggio per affrontare una formazione d’altissimo livello come la loro. Hanno assenze pesanti ma una rosa di spessore. Per noi deve contare soltanto il match di domani senza allargare troppo l’orizzonte. L’obiettivo è fare una prestazione importante e giocare con coraggio perché quando lo facciamo abbiamo dimostrato di essere capaci di mettere in difficoltà chiunque».

La centrocampista della Roma ha ricalcato i pensieri del suo tecnico: «Rispetto al Mondiale francese del 2019, quando le rivali di domani ci hanno eliminate nei quarti di finale, siamo cresciute acquisendo fiducia ed esperienza. Nel 2021 ero in campo quando ci siamo prese la rivincita e mi auguro domani di vivere un’altra giornata come quella di Ferrara. Siamo convinte di affrontare un ostacolo molto duro ma vogliamo evidenziare il nostro valore. Con sacrificio e determinazione voglio conquistare con l’Italia quei trofei che non sono ancora presenti in bacheca».