Cosenza, con il Palermo un crocevia fondamentale

Il piano di rilancio del Cosenza passa per il match con il Palermo. I siciliani non stanno attraversando un periodo semplice. L’ultima vittoria della formazione rosanero risale al 10 marzo, giorno in cui hanno violato il “Rigamonti-Ceppi” di Lecco. Entrambe pertanto sono alla ricerca della chiave di volta per puntare ai rispettivi obiettivi. I Lupi hanno stemperato leggermente la pressione con il pareggio raccolto a Piacenza contro la Feralpisalò ma sono assolutamente consapevoli che per abbassare i decibel ulteriormente è fondamentale superare a pieni voti il confronto contro i palermitani. Viali, in modo particolare, insegue il suo primo sigillo da quando è tornato sulla panchina bruzia.

Il tecnico di Vaprio d’Adda proverà a realizzare il bis contro i prossimi avversari. Diciassette mesi fa, infatti, proprio contro il Palermo conquistò la sua prima vittoria assoluta con il Cosenza. Il 12 novembre 2022, al “Marulla”, si impose contro gli uomini di Eugenio Corini con i gol di Florenzi, Rigione e Larrivey (doppietta di Brunori, dall’altro lato). Sabato potrà contare soltanto sul primo per portare a termine la missione. Gli altri due hanno lasciato il Crati nelle due sessioni di mercato successive a quel confronto.

Report. Lavoro differenziato per Idriz Voca e Bright Gyamfi durante la doppia seduta di ieri. Il gruppo di William Viali tornerà ad allenarsi questo pomeriggio quando è prevista una seduta a porte aperte allo stadio “Marulla” (ore 15). Ieri, intanto, la squadra ha svolto la prima delle due sessioni di lavoro al “Delmorgine” iniziando con una fase di attivazione mobilità, proseguendo poi la sessione con un circuit training di forza ed esercitazioni sulla tattica a reparti e sul possesso palla. Nel pomeriggio, trascorso al “Marulla”, dopo una fase di attivazione e mobilità il gruppo è stato impegnato in un’esercitazione tattica, esercizi sul possesso palla e una partita a tema.

Come previsto, il giudice sportivo ha fermato per un turno Manuel Marras. L’assenza del genovese potrebbe consentire a Luigi Canotto di ricevere una chance. Il rossanese, tuttavia, dovrà sgomitare con Simone Mazzocchi. Dovrebbe invece esserci dal primo minuto Mirko Antonucci, rinfrancato dal gol alla Feralpisalò. Appiedati anche due calciatori del Palermo, che pertanto salteranno la sfida contro i Lupi. Si tratta del difensore Fabio Lucioni e dell’attaccante esterno Francesco Di Mariano. Due assenze di peso per il nuovo allenatore rosanero Michele Mignani.