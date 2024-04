Us Acli Cosenza, quant'è bella la Corporate: è bagarre alle spalle di No.Do.S. in. Clamoroso ko in Championship

Si viaggia di corsa nei campionati di calcio a 5 Us Acli-iMarcos. Perché in pieno rush finale ogni singolo punto conquistato è da benedire. La regola non vale solo in Premier, Championship e League One. Anche nella Corporate il passo è spedito, alle spalle della capolista (e già finalista) indiscussa No.Do.S, che ha ottenuto tre punti “gratis” nell'ultimo turno (vittoria a tavolino contro Fincons40). Hypro srl fa sul serio come dimostra il successo contro I&I La Rocha, battuta per 6-3 (3 Abduelrhman, 2 Chilelli, Mandarino; Iannuzzi, Longo, Marino). Non lascia spazio alle avversarie neanche Disintegra che ha battuto per 7-1 Ragnarok. Curia si carica sulle spalle la squadra e ne fa cinque. Una rete a testa per Luci e Petrungaro. Gol della bandiera ospite di Macrì. Squadra in salute anche la NTT Futsal che, dopo aver venduto cara la pelle contro la prima della classe, ha superato in scioltezza la temibilissima Omnia È, sorpassandola in classifica. Nel 7-3 finale, tris di Gallo, doppietta di Amato e reti di Falace e Capalbo. Doppietta di Tufa e autogol sul tabellino della squadra avversaria. In classifica No.Do.S sale a 40 punti, seguita da NTT (28), Omnia È e Disintegra (27), Hypro Srl (24), I&I La Rocha (22), Black Mamba (15), I&I Ragnarock (4), Fincons40 (3). In classifica cannonieri, primo posto momentaneo per Tufa (Omnia È) con 28 gol, seguito dai due giocatori dell'Hypro Srl, Chilelli (25) e Abduelrhman (22).

In Premier Armazem puntella il primato, ma stavolta i tre punti arrivano a tavolino (Football Lattarico non si è presentata) così come per il Cerisano (contro il Rose). Bfb Rovito torna a martellare dopo essere scivolata nel guado di metà classifica: 4-1 contro Calabria Young (3 Campanaro, Corbo; Pantusa). Atlas Acri corsara sul campo della Giovanile Bianchi: 4-6 il finale (2 Maletta, Marasco e Bianco; 3 Barone, 2 Siciliano, Ferraro). Soccer San Pietro sugli scudi in casa contro Don Marano, battuto 6-3 (2 Sicilia, Zicarelli, Piattello, Fabiano e Caputo; Bruno, Filice, Massimilla). Successo “rotondo” per la Roglianese contro Oratorio San Nicola, battuto 10-5 (3 Scalzo, 3 Falbo, 2 Marsico, 1 Garafolo e un'autorete; 3 Okoroji, 2 De Luca). Ecco la nuova classifica della Premier League. Armazem 54; Atlas Acri e Soccer San Pietro 37; Roglianese 35; Rose Futsal e Cerisano Soccer 34; Don Marano 31; Bfb Rovito 30; Giovanile Bianchi 20; Calabria Young 11; Football Lattarico 7; Oratorio San Nicola 0. Capitolo Championship. Scivola la capolista ed è questa la notizia di giornata. Un'eco ancora maggiore è data dal fatto che ad aver “giustiziato” la Romualdo Montagna è la seconda della classe Esaro United, che accorcia a -4 in classifica. Gara tiratissima, con pochi gol: nel 2-1 finale in rete Provenzano, Pace (Esaro United) e Gagliardi (Romualdo Montagna). Colpaccio in zona playoff in casa del Campetto Marzi, in un mtach terminato sul punteggio di 6-7 (2 Scalzo, 2 Filice, Ruffolo, Mirabelli; 4 Marasco, 2 Bovienzo, Scarcella). Di vittorie in trasferta ne va ghiotto anche il Lattarico che ha superato 4-7 l'Effeccì Cutura (2 Cannataro, De Franco, Aiello; 4 De Luca, 2 Lupo, Trotta). Grande successo per Airntha che liquida Lago 11-5 grazie alle 8 reti di De Luca, accompagnate dalla doppietta di Bruno e dal gol di Pastore. Tra gli ospiti in rete Posteraro (4) e Mazzotta. Grande prova anche del Castiglione Cosentino che ha battuto 12-6 dal Real Cannuzze (5 Puia, 2 Principe, Miceli, Gaudio, De Rose, Aquila, Esposito; 4 Tosto, Rizzuti, Rubinacci).