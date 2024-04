Il Cosenza cala il poker alla Reggiana, 4-0 al Mapei Stadium

REGGIANA COSENZA 0-4

Marcatori: 6’ pt D’Orazio, 44’ pt Tutino, 37’ st, 45’ st Forte.

Reggiana (3-4-2-1): Satalino 6.5; Sampirisi sv (15’ pt Romagna 6), Rozzio 5 (33’ st Varela), Marcandalli 5.5; Fiamozzi 5, Cigarini 5.5, Kabashi 5, Pieragnolo 6 (17’ st Pajac 6); Antiste 5 (1’ st Gondo 6.5), Melegoni 5 (17’ st Portanova 6); Okwonkwo 5.5. All.: Nesta.

Cosenza (3-5-2): Micai 6.5; Meroni 7, Camporese 6.5, Venturi 6; Marras 6.5, Zuccon 6.5 (23’ st Voca 6), Calò 7, Antonucci 6 (23’ st Praszelik 6), D’Orazio 7 (32’ st Frabotta 6); Mazzocchi 7 (40’ st Canotto sv), Tutino 8 (32’ st Forte 7). All.: Viali.

Arbitro: Sozza di Seregno 6.5.

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 9.975 di cui 810 ospiti per un incasso lordo di 107.410 euro. Ammoniti: Marras, Venturi, Voca, Praszelik. Angoli: 6-5. Recupero: 2’ pt, 3’ st.

Poker d’applausi per il Cosenza al “Mapei Stadium”. I silani sbancano per la prima volta Reggio Emilia e prendono una boccata d’ossigeno, aspettando i risultati delle rivali. La formazione di Viali schianta la Reggiana, ora risucchiata nella mischia.

I rossoblù sbloccano immediatamente il punteggio con D’Orazio. Il terzino sinistro abruzzese, preferito a Frabotta, batte Satalino con un colpo di testa su cross di Tutino.

La Reggiana cerca la replica al 9’ quando dalla parte opposta, Pieragnolo anticipa Marras ma non centra la porta di Micai sul traversone di Sampirisi.

Il Cosenza è pericoloso quando si distende in verticale. Al 14’, Tutino serve Antonucci ma il romano non è preciso con il destro. Tre minuti dopo, Marras pesca il napoletano ma Marcandalli chiude in angolo.

La gara si assesta, bisogna attendere il 38’ per assistere ad un nuovo squillo: Calò devia il calcio di punizione di Cigarini sul fondo. Nel finale però è ancora Cosenza. Tutino, aggancia il lancio di Calò, sterza e colpisce il palo (era in fuorigioco ma il guardalinee lascia proseguire) e sull’azione successiva riceve da Mazzocchi e con un colpo di biliardo batte Satalino.

Nel secondo tempo, Meroni di testa impegna Satalino sul corner di Calò (6’). La Reggiana dà segnali di ripresa mediante i cambi. Al 19’ Portanova manda largo di poco da fuori area, poi Micai smanaccia la punizione di Pajac e respinge il tiro rasoterra di Gondo (28’). Quest’ultimo smorza di petto per Okwonkwo che angola troppo il tiro (31’). I Lupi chiudono la gara con Forte, che ritrova la rete sfruttando il calcio piazzato di Calò. L’attaccante si ripete al novantesimo: tiro deviato da Marcandalli, Satalino fuori causa. Apoteosi.