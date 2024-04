Calcio a 5, Pirossigeno Cosenza acciuffa la salvezza: sarà ancora serie A!

Il finale sprint della Sandro Abate ha impedito alla Pirossigeno di raggiungere la vittoria (4-4) ma non la salvezza: Marchio e soci hanno ottenuto la permanenza matematica in serie A con un turno d’anticipo. I cosentini hanno provato a sbloccare la sfida con Felipinho, poi la Sandro Abate, che ha confermato di avere buone individualità, è stata più incisiva quando ha perforato Del Ferraro con un potentecalcio piazzato di Guilherme Gaio Gui (5’39’’). Dopo una fase favorevole agli avellinesi, la squadra di Tuoto è tornata a spingere alla ricerca del pari ma per due volte la porta avversaria è risultata stregata a Titon. A 3’30’’ dalla fine del primo tempo è arrivato il pareggio di Felepinho, favorito da un tacco di Bavaresco.

La Sandro Abate ha provato a scrollarsi di dosso la pressione ma, a sua volta, ha colpito la traversa con Arillo (provvidenziale è stato il tocco di Del Ferraro). Nella ripresa, Gui ha pareggiato il conto dei pali. I rossoblù hanno completato la rimonta al 17’17’’ con Titon, che ha lasciato sul posto un avversario e ha battuto Vitiello contando sulla collaborazione della trasversale. Gli ospiti sono rimasti in inferiorità per l’espulsione di Hozjan ma la Pirossigeno non ne ha approfittato, sbagliando un rigore con Carlitos (palla fuori). A parità ristabilita, però, Titon (9’54’’, bordata su punizione) e Bavaresco (14’23’’, a porta vuota) hanno arrotondato il punteggio. Avellino (15’26’’), Arillo (18’49’’) e Ugherani (19’33’’) hanno acciuffato i Lupi.