Il Cosenza stende la Reggiana, Viali: «Finalmente ci siamo sciolti»

La prima vittoria della sua seconda gestione è arrivata. Viali non poteva chiedere di meglio: «Eravamo un po’ bloccati, per questo motivo alla vigilia ho parlato di freno a mano tirato. Stasera ci siamo sciolti e abbiamo fatto riferimento alle qualità in nostro possesso. Mantenendo il possesso alto ho notato che la Reggiana faticava a prenderci e quindi ho chiesto ai ragazzi di mantenere alto il ritmo. Durante l’intervallo ho detto di non gestire il doppio vantaggio, avremmo fatto un errore gravissimo. Sono felice di poter dare questa gioia ai tifosi perché rispondono sempre molto numerosi in trasferta. Ci rende orgogliosi questo affetto, vogliamo regalare loro altre gioie come queste da qui alla fine del campionato. Non possiamo rilassarci, non accetterei un calo di tensione».

Un successo maturato nel tempo: «La prestazione di oggi è figlia del lavoro compiuto nelle ultime settimane. Dopo la sconfitta con il Brescia si è registrato un cambio di rotta radicale perché siamo andati a Piacenza, qualche giorno più tardi, e non ci siamo arresi dopo essere andati due volte in svantaggio. La squadra non si è mai disunita, con il Palermo è capitata la stessa cosa. I segnali di quanto visto oggi li avevo già raccolti. Nelle prime settimane anche io ho avuto bisogno di capire alcune cose perché è vero che conoscevo già alcuni calciatori ma gli equilibri sono sempre diversi quando ci sono degli elementi nuovi».

Il tecnico ha poi riconosciuto il valore della rosa: «Sono convinto che questa squadra ha maggiore qualità rispetto a quella dello scorso anno. Abbiamo lavorato per aumentare l’intensità e la presenza all’interno della partita. Quando il gruppo dimostra questo tipo di atteggiamento, allora emergono anche le qualità tecniche. Ci sono molti elementi importanti, ho sempre cambi importanti a disposizione». Guai però a staccare la spina: «Adesso – insiste Viali – non dobbiamo perdere equilibrio. I tre scontri diretti possono cambiare ancora lo scenario. Mancano 21 giorni alla fine del campionato, restano quattro partite e ci sono dodici punti in palio, dobbiamo restare sereni».