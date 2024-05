Cosenza a caccia del tris con l’Ascoli. Rossoblù di scena oggi al “Del Duca” per il turno infrasettimanale

Mosse tecniche

Quattro giorni dopo la vittoria con il Bari, William Viali valuta la possibilità di ruotare qualche uomo per rinfrescare l’undici iniziale. Il tecnico lombardo, tuttavia, deve applicare le modifiche senza alterare l’alchimia raggiunta nelle ultime partite. Il Cosenza ha superato le difficoltà vissute con il passaggio al 3-5-2. Pertanto, anche al “Del Duca”, i silani non si discosteranno dal sistema di gioco utilizzato nelle gare più recenti. In fase di non possesso, poi i rossoblù potrebbero difendere a quattro o cinque uomini, come avvenuto in particolar modo con il Bari specie quando i biancorossi hanno spinto con maggiore determinazione alla ricerca del pareggio.

Nell’undici di partenza di questo pomeriggio, si registreranno le assenze di Micai e Venturi, out per squalifica. Tra i pali avrà un’occasione Marson. Il 26enne portiere friulano non gioca una partita ufficiale dal 26 dicembre 2022. La trasferta in casa del Cagliari rappresenta l’ultima volta in cui ha difeso la porta silana prima di lasciare il suo posto a Micai. A completare il pacchetto difensivo ci sarà invece Fontanarosa. Il giovane di proprietà dell’Inter è stato impiegato per poco meno di mille minuti fino a questo momento.