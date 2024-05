Cosenza (più che) salvo, la gioia del supertifoso Pasquale Fusaro: “Continuiamo a sognare. E Tutino deve restare!”

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio lanciato dal supertifoso del Cosenza Paquale Fusaro dopo la salvezza acquisita dai rossoblù ad Ascoli.

Raggiunta la tanto sospirata salvezza, ora arriva il sogno!! Domenica, ultima partita in casa, tutti siamo chiamati al Marulla, per omaggiare i nostri beniamini e spingerli in questi ultimi 180 minuti (anche per l’ultima fuori casa ) per provare a sognare i playoff. Ai dirigenti e al presidente Guarascio (se resteranno al Cosenza) vorrei dire, in primis, di riscattare Gennaro Tutino, e poi di iniziare già da ora a fare una adeguata programmazione per la prossima stagione che sarà la settima di fila nel campionato cadetto. Ancora una volta la squadra del mio cuore mi ha fatto questo ennesimo regalo!!! Sperando in una presenza veramente di massa. Forza Lupi!