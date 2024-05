Cosenza, il pari interno con lo Spezia (2-2) fa sfumare l'aggancio ai playoff. Ma Tutino è da record

Cosenza-Spezia 2-2

Marcatori: 5’ pt Tutino, 52’ pt Reca, 5’ st Tutino, 28’ st Elia.

Cosenza (3-5-2): Micai 7; Meroni 6.5, Camporese 6, Venturi 6 (18’ st Fontanarosa 6); Marras 7, Zuccon 6, Viviani 5.5 (18’ st Voca 6), Antonucci 7 (31’ st Florenzi 6), D’Orazio 6; Tutino 8 (44’ st Canotto sv), Mazzocchi 6.5 (32’ st Forte 6). All.: Viali.

Spezia (3-5-2): Zoet 6; Mateju 6 (1’ st Vignali 6), Hristov 6.5, Nikolaou 6; Verde 6.5 (40’ st Falcinelli sv), Nagy 6, Esposito S. 6.5, Badinelli 6 (17’ st Bertola 6), Reca 6.5 (17’ st Elia 7); Esposito F. 6.5; Di Serio 6 (35’ st Kouda sv). All.: D’Angelo.

Arbitro: Sacchi di Macerata 6.5.

Note: giornata velata, terreno di gioco in ottime condizioni, spettatori. al 51’ pt Micai para un rigore a Verde. Espulsi: 53’ pt Kevin Marulla per proteste, team manager del Cosenza. Ammoniti: Reca, Viviani, Marras, Esposito F., Micai, Fontanarosa, Nikolaou. Angoli: 5-15. Recupero: 8’, 6’. Spettatori 11.012 di cui 80 ospiti

Nell’ultima casalinga della stagione sfuma l’aggancio alla zona playoff (il 2-2 con lo Spezia rende matematicamente impossibile l’inseguimento a Sampdoria e Brescia) ma il Cosenza si consola con il recordman Gennaro Tutino. L’attaccante raggiunge al primo posto Marco Negri per numero di gol realizzati con la casacca silana in un singolo campionato di serie B: 19. A Como, il calciatore simbolo del gruppo di Viali può ancora ritoccare il suo bottino e diventare il migliore di tutti i tempi.

Tutino sblocca la partita dopo cinque minuti. Il napoletano firma la sua marcatura numero 18 di questo campionato con un’esecuzione perfetta su punizione. La formazione di Viali, sulle ali dell’entusiasmo, spinge. Lo Spezia risponde colpo su colpo, causando qualche brivido sul gioco aereo. Ci provano Francesco Pio Esposito (7’), Hristov (16’) e Nikolaou (40’) ma la sfera non inquadra mai la porta. Nel recupero della prima frazione, però, succede di tutto. Micai devia in angolo il rigore di Verde concesso per un fallo di mano di Viviani (dopo l’intervento del Var ed il consulto al monitor) ma, sul calcio d’angolo successivo, Reca spinge il pallone in porta in seguito ad un’azione confusa nell’area piccola bruzia.

Il secondo tempo si apre con il secondo eurogol di giornata di Tutino, una rete da record. Il numero nove raggiunge Marco Negri sul trono dei bomber del Cosenza in B con un tacco acrobatico su traversone di Antonucci. Neppure in questo caso, però, i liguri demordono e al 28’ pareggiano con Elia che controlla il pallone ed esplode il destro da oltre 25 metri. Nel finale, la formazione di D’Angelo attacca ancora. Prima salvano Micai e Meroni, poi Vignali segna ma l’intervento del Var annulla il gol per una precedente posizione di fuorigioco di Bertola. Termina 2-2.