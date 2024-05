Il Cosenza non sembra ancora sazio. Obiettivo poker con lo Spezia LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Cosenza non è ancora sazio. Anzi, sembra proprio che l’appetito dei Lupi si stia sviluppando proprio ora. L’orizzonte playoff stuzzica il gruppo di William Viali, desideroso di giocarsi le sue chance di un posizionamento tra le prime otto fino all’ultimo. Le possibilità sono ridotte e dipendono anche dai risultati provenienti dagli altri campi ma i rossoblù hanno ancora altri obiettivi: «Vogliamo regalare una soddisfazione ai tifosi perché in questa stagione non siamo sempre stati impeccabili al “Marulla”. Abbiamo ancora diversi traguardi da raggiungere. Ovviamente, il primo, è la possibilità di raggiungere i playoff. La matematica ci dà ancora delle opzioni e noi ce le vogliamo giocare. Questa squadra ha qualità importanti, se non dovessimo raggiungerli resterà un po’ di rammarico ma questo è un campionato difficile e nulla è scontato. Vogliamo inoltre firmare il record di punti in serie B dell'era Guarascio».

E poi c’è quello personale di Tutino, che vede ormai da vicino le 19 marcature di Negri. Con lo Spezia, dunque, non sono ammesse distrazioni: «Vogliamo pensare a queste due gare, dopodiché parleremo del futuro. Non ho ancora parlato dell'idea di riscattare Tutino con Guarascio ma è chiaro che ognuno ha un suo orientamento. Ne parleremo però soltanto alla fine della stagione. Adesso conta esclusivamente l’impegno contro i liguri. L’atteggiamento deve rimanere sempre lo stesso, poi bisogna tenere in considerazione anche le qualità dell’avversario. Una squadra molto attrezzata, malgrado quanto dica la classifica. Non faremo però nessun tipo di sconto. Si è creato un entusiasmo interessante in città. Lo abbiamo visto fin da quando siamo rientrati da Ascoli, con le code ai botteghini. In questi 180’ dovremmo essere bravi a stimolare ancora questa coesione tra squadra ed ambiente in vista della prossima stagione».

Formazione. William Viali non farà stravolgimenti di formazione ed è stato lui stesso ad ammetterlo ieri mattina. Il tecnico, per il confronto di questo pomeriggio, recupera Micai. Il portiere mantovano tornerà al suo posto dopo aver lasciato spazio a Marson ad Ascoli per via della squalifica. Nello schieramento dovrebbe poi rivedersi anche Venturi. Il giocatore romagnolo dovrà comunque guardarsi le spalle da Alessandro Fontanarosa, reduce da una buona prestazione al “Del Duca”. A centrocampo, poi, Marras e D’Orazio occuperanno ancora le corsie laterali. Sembra destinato ad una maglia dal primo minuto Mattia Viviani. Il play bresciano – ha spiegato l’allenatore silano – è in crescita da un po’ di tempo a questa parte ma non ha visto il terreno di gioco a causa delle sontuose prestazioni di Calò. Assente il triestino, pertanto, dovrebbe toccare a lui guidare le operazioni in mezzo. Potrebbe ritrovare una maglia da titolare anche Zuccon, in ballottaggio con Voca. Per occupare l’altra posizione di mezzala Antonucci rimane favorito su Florenzi. Davanti, scontato l’utilizzo di Tutino dal primo minuto, Mazzocchi appare favorito per giocargli di fianco.