“Mi vuoi sposare?”: Tutino e i ‘lupi’ ispirano una proposta di matrimonio durante... Cosenza-Spezia IL VIDEO

Tra una magia e un'altra di Tutino, la proposta di matrimonio. Il fatto è accaduto allo stadio, in curva Nord, mentre era in corso la gara tra Cosenza e Spezia. Un lungo striscione srotolato per l'occasione (“Mi vuoi sposare?”), camuffato in mezzo a quelli dedicati ai “lupi”, un anello e una gradinata percorsa dalla destinataria del messaggio ispirato dai rossoblù versione-Cupido. Il tutto tra musica, applausi, fumogeni. Il “gol” più bello, in una giornata di gol bellissimi, lo hanno segnato in curva.