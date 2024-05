Us Acli, Astorino e Massimilla sugli scudi. Esaro United in Premier, doppia promozione in Championship

Il finale è sempre più vicino ed è sempre più tempo di verdetti nei campionati targati Us Acli-iMarcos. Giornata da incorniciare per la Polisportiva Casali del Manco e Marano Principato Futsal che, da prima e seconda classificata della League One, ottengono la promozione in Championship, mentre Esaro United fa il salto più importante di giornata: è matematicamente seconda classificata e centra la promozione in Premier. Qualche altra “sentenza” (vittoria di Armazem in Premier e Romualdo Montagna promossa dalla Championship) pesante era stata già messo in cassaforte in precedenza, ma il finale della stagione, si sa, è anche tempo di celebrazioni. Due premi importanti sono già stati assegnati: Luciano Massimilla della Don Marano ha il vinto il “Pallone d'oro” grazie a 7 voti ricevuti, seguito da Abate della Football Lattarico, Bianco della Giovanile Bianchi, Caputo della Soccer San Pietro e Managò del Cerisano (tutti con 5 preferenze). È stata anche la settimana dell'assegnazione del “Guanto d'oro”, che è andato al portiere dell'Armazem, Guido Astorino, numero uno indiscusso del campionato e della squadra che da anni s'impone nella serie A del calcio a 5 Us Acli-iMarcos.

Ultima giornata per la Premier League scoppiettante 3-3 tra la capolista Armazem, che continua a difendere l'imbattibilità, a l Bfb Rovito (2 Cortese, Verta; Corbo, Campanaro e Alfano). Pari-spettacolo tra Cerisano e Don Marano, conclusa sul punteggio di 4-4 (2 La Valle, Managò, Chiappetta; 2 Massimilla, Bruno, Minervini). Tre punti a tavolino per la Giovanile Bianchi (non si è presentata Calabria Young). Successo esterno senza repliche per la Soccer San Pietro sul campo dell'Oratorio San Nicola: 1-8 (Savaglia; 3 Piattello, 2 De Rose, Leonetti, Fabiano e Donato). Gol a grappoli anche tra Football Lattarico e Roglianese: 3-13 (Costantino, Abate, Lombardo; 5 Milano, 3 Iorno, 2 Falbo, Scalzo e Garofalo più un'autorete). Ecco la nuova classifica della Premier League. Armazem 58; Soccer San Pietro 43; Roglianese 39; Atlas Acri 37; Cerisano Soccer 36; Don Marano 35; Rose Futsal; Bfb Rovito 31; Giovanile Bianchi 26; Calabria Young 11; Football Lattarico 7; Oratorio San Nicola 0. In Championship, la festa dell'Esaro United è stata celebrata grazie al successo contro Lago per 11-3 (2 Rapanà, 2 Occhiuzzo, 2 Santostefano, 2 Pace, Masellis, Coscarelli, Musacchio; Rende, Posteraro, Bruni). Vittoria importante per la Real Cannuzze, che espugna il campo dell'Arintha per 3-7 (Russo, Provenzano, Pastore; 2 Rizzuti, 2 Viola, Tosto, Pianese, Mazzuca). Spezzano ha sperato fino all'ultimo di potersi giocare la promozione diretta, ma alla fine si è dovuta arrendere nonostante la vittoria per 7-5 contro Wild Boars (3 Rizzo, 3 Fuscaldo, Marasco; 3 Vinceslao, Reda, Avolio). Vittoria di misura del Castiglione Cosentino contro Lattarico per 5-4 (2 Principe, 2 Aquila, Puia; 3 De Luca, Trotta). Successo a tavolino per i campioni della Romualdo Montagna (Campetto Marzi non si è presentata).