Cosenza, la rivelazione Zuccon

Federico Zuccon si è imposto come l’under 23 più utilizzato della rosa. Il centrocampista genovese, giunto nella scorsa estate in prestito dall’Atalanta, ha avuto un impatto molto positivo in serie B. Nel suo primo anno in cadetteria dopo la precedente e vincente esperienza in C con il Lecco, il classe 2003 ha collezionato 29 gettoni di presenza in campionato e una in Coppa Italia. Di queste soltanto sei sono arrivate partendo dalla panchina. Al bottino ha aggiunto anche tre assist. Circa duemila minuti dai quali ripartire.

Oltre al periodo nel quale è stato fermato dall’infortunio al ginocchio, occorso a settembre nella trasferta del “Barbera” contro il Palermo, non è sceso in campo nel match interno con la Ternana e in quello esterno di Piacenza con la Feralpisalò. Per il resto ha perso altre due gare (con Parma e Ternana, in Umbria), una a causa della febbre e l’altra per squalifica.

Si è convertito pertanto in un elemento di assoluto affidamento ma nella prossima stagione è atteso dall’anno della conferma. I bergamaschi lo cederanno nuovamente in B per consentirgli di maturare altra esperienza e proseguire la crescita già avviata negli ultimi due campionati disputati tra i prof.

Permanenza a Cosenza? In questo senso, un eventuale rinnovo di contratto del direttore sportivo Roberto Gemmi potrebbe risultare determinante affinché la sua evoluzione prosegui in riva al Crati. I rapporti tra l’agenzia che gestisce gli interessi del centrocampista e il ds napoletano sono consolidati da tempo.

Sono vari i giocatori gestiti dall’agente di Reggio Calabria Giuseppe Riso che hanno mosso passi importanti vestendo la maglia del Cosenza. Un dettaglio che potrebbe giocare un aspetto determinante in sede di trattative, anche alla luce del fatto che Zuccon ha già avuto modo di ambientarsi in città e si è calato alla perfezione nel gruppo rossoblù.

Altri elementi che garantirebbero all’Atalanta la sicurezza di lasciarlo in buone mani, in un contesto nel quale il giocatore ha fatto bene, facendosi apprezzare dalla tifoseria, che fin da subito ne ha individuato le capacità tecniche.

Sono temi, comunque, che entreranno nel vivo soltanto nel momento in cui Eugenio Guarascio incontrerà il direttore sportivo ex Pisa per parlare dei progetti del club giungendo di conseguenza a chiarire anche quale strada prenderà il matrimonio instaurato nel 2022 tra i due, in seguito alla separazione da Roberto Goretti.

Con il ds campano in scadenza, intanto, si susseguono i rumors. Dopo la Reggiana, si parla adesso dello Spezia. L’uomo di mercato silano, tuttavia, resterebbe volentieri a Cosenza qualora dovesse raggiungere l’intesa con il patron bruzio su obiettivi e strategie in vista del prossimo campionato. Un torneo in cui i tifosi rossoblù si augurano la loro squadra possa fare un ulteriore scatto in avanti.