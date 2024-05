Cosenza-Gemmi, divorzio vicino: il diesse è tentato dalla Reggiana

La permanenza di Roberto Gemmi in riva al Crati si complica. Il divorzio adesso è più vicino. Nelle ultime ore stanno crescendo le quotazioni di un addio del direttore sportivo silano, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il ds ieri è rientrato a Cosenza, su di lui rimane spietato il corteggiamento della Reggiana. Gli emiliani del presidente cosentino Carmelo Salerno stanno flirtando già da un po’ di tempo con Gemmi e con il suo collaboratore Armando Perna, con cui il massimo dirigente reggiano è legato da un rapporto cimentato quando entrambi erano al Modena (il palermitano come difensore, capitano e leader dei canarini, il professionista di Montegiordano invece come socio del club). Eugenio Guarascio (ieri pomeriggio allo Stadio ha incontrato alla fine della stagione sportiva tutte le selezioni giovanili rossoblù, maschili e femminili, staff e atleti, e il Cosenza For Special), nei giorni successivi alla fine del campionato, non ha sciolto le riserve in merito alla posizione del direttore sportivo napoletano, al quale un anno fa aveva teso un secondo accordo annuale dopo quello stipulato nel 2022 in seguito all’addio di Roberto Goretti.

Ironia della sorte, Gemmi potrebbe succedere al perugino anche questa volta. Il ds umbro, infatti, è molto vicino a transitare alla Fiorentina, società alla quale era già stato accostato in passato. La situazione potrebbe definirsi nella prossima settimana, tuttavia, l’ipotesi di un approdo di Gemmi e Perna a Reggio Emilia sta prendendo corpo.

Il presidente del Cosenza, però, deve ancora incontrare l’artefice della salvezza del 2023 e dei playoff sfiorati di quest’anno. L’appuntamento pendente tra le parti potrebbe sparigliare le carte e legare nuovamente l’attuale area tecnica al sodalizio silano. Parecchio, come è comprensibile, dipenderà dai progetti dei quali si discuterà nel corso dell’incontro. La strategia del numero uno di via degli Stadi non è ancora chiara. Come già accaduto in altre circostanze, Guarascio ha deciso di procrastinare la sua scelta malgrado il Cosenza rischi di ritrovarsi con un allenatore ma senza un ds. In quest’ottica, però, si prospetta pure un’altra ipotesi: vale a dire che Viali segua Gemmi e Perna alla Reggiana nel caso in cui dovesse consumarsi l’addio degli ultimi due. L’allenatore ha un contratto di un ulteriore anno con i Lupi ma un reset totale del progetto, sotto certi aspetti, a quel punto potrebbe diventare una soluzione ideale anche per i rossoblù, che rischierebbero di pescare un direttore sportivo con la precisa volontà di assumersi la paternità della scelta del tecnico.

Ovviamente, in uno scenario del genere, la matassa correrebbe il rischio di ingarbugliarsi e non poco. Guarascio ha in mano la possibilità di risolvere lo stallo in qualsiasi momento. Dodici giorni sono già passati dalla partita del “Sinigaglia” contro il Como e le altre formazioni cominciano a muoversi, definendo mosse, strategie e progetti. Anche ciò rischia di avere un peso sull’umore di Roberto Gemmi e della piazza, che quest’anno ha avuto anche la chance di cullare il sogno di aspirare a qualcosa di più importante. Il futuro è adesso, il Cosenza deve decidere la sua linea.

Tutino, nel frattempo, ha attratto un’altra pretendente. L’attaccante, ricercato all’estero ma anche in Italia, piace tra le altre al Brescia, eliminato dalla corsa playoff.