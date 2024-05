Tutino premiato dal sindaco di Cosenza con il Sigillo della città. E il suo futuro? Prende sempre più piede uno scenario

Quale futuro per Gennaro Tutino? Se lo vanno chiedendo da giorni, ormai, i tifosi del Cosenza che sognano l'arrivo definitivo del bomber dal Parma e potergli costruire una squadra da playoff. Fino a metà giugno i rossoblù avranno tempo di alzare la cornetta, chiamare la società emiliana - fresca di promozione in A - e confermare di volerlo riscattare, scucendo una cifra tra i due e i due milioni e mezzo di euro. La sensazione però è sempre più netta: il passaggio del riscatto sarà solo una formalità, dopodiché il Cosenza si siederà a tavolino e parlerà con le corteggiatrici del 28enne napoletano (non mancano in A, in B e all'estero) per ricavare il massimo possibile. Ma prima andrà risolta la grana ds (i rapporti tra Gemmi e il presidente Guarascio si sono raffreddati negli ultimi giorni e sul ds campano ci sono i fari puntatissimi della Reggiana, che vorrebbe fare un pacchetto unico con l'allenatore Viali e il collaboratore dell'area tecnica Perna), altrimenti la questione Tutino non potrà essere approfondita.

Il Sigillo al bomber Il sindaco Franz Caruso consegnerà, domani, venerdì 24 maggio, alle ore 10,30, al centravanti del Cosenza Calcio, Gennaro Tutino, il sigillo della città. La cerimonia è in programma nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. Il Sigillo della città di Cosenza è la benemerenza civica che si attribuisce a personalità di spicco, distintesi in campo civile, militare, sociale, sportivo, scientifico e culturale. Nel caso del bomber rossoblù Gennaro Tutino, la motivazione che ha indotto il sindaco Franz Caruso a conferirgli il Sigillo della città risiede nel fatto che l'attaccante del Cosenza si è “distinto come esempio di eccellenza sportiva e di virtù civiche, per la sua dedizione al Calcio e per il suo spirito di squadra che ha ispirato molti giovani atleti e ha portato orgoglio a tutti i cosentini. La sua tenacia – prosegue la motivazione - riflette la resilienza e la forza di carattere che Cosenza riconosce ai suoi cittadini più illustri, rendendolo degno di ricevere questo onore”.