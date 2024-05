Tutino e il Sigillo di Cosenza, il sindaco Caruso: “La città e la provincia ti amano”. Guarascio: “Lavoriamo per tenerlo con noi”

Nel giorno della cerimonia di consegna del Sigillo della Città a Gennaro Tutino, il sindaco Franz Caruso non lesina consigli al presidente Eugenio Guarascio: “Questo salone di Rappresentanza lo vediamo così gremito sono in alcune occasioni. C'è una città che ha seguito e segue sempre le sorti della nostra città del cuore. Cosenza e la provincia ti amano. Ringraziano il presidente Guarascio, la società e la squadra per aver conquistato la salvezza prima della fine del campionato. Se non ci fossero stato alcuni infortuni oggi, forse, avremmo dovuto far slittare la cerimonia... Speriamo di far avverare un sogno chiamato serie A. E di farlo insieme a Tutino, che da oggi è la sua seconda città. Presidente, per quel che conta, le do il mandato di riscattare Tutino! Lui e Viali sono una garanzia per poter ambire a raggiungere traguardi importanti”.

La riposta di Guarascio non tarda ad arrivare: “Sono felice di partecipare a questo evento. Cosenza ha sempre tenuto ai valori dello sport e la giornata di oggi sigilla questo concetto. Tutino incarna proprio questi valori. Lui ci ha portato in serie B e adesso è voluto tornare, nessuno lo ha pregato. Stiamo lavorando per avere ancora con noi Tutino”. Tanto è bastato per scatenare i tifosi presenti nel Salone di rappresentanza.