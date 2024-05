Cosenza tra certezze e incognite

Il progetto del Cosenza nel prossimo campionato prenderà forma nelle prossime settimane. I rossoblù hanno maggiori punti fermi in alcune zone del terreno di gioco e meno in altre. Con l’apertura del calciomercato si definiranno gli interventi, decidendo anche gli under sui quali puntare e, inoltre, il sistema di gioco. Viali potrebbe ripartire dalla difesa a tre oppure tornare al suo più tradizionale 4-3-2-1.

Blocco arretrato. Nel settore difensivo, i silani possono continuare a contare su Micai e Camporese mentre tra i punti caldi del momento rimane la questione del rinnovo di Andrea Meroni. Il centrale monzese se dovesse rinnovare sarà l’altro caposaldo dell’undici, a prescindere delle indicazioni tattiche. Il Cosenza dovrà cercare un’alternativa a D’Orazio sulla fascia mancina giacché il prossimo 30 giugno terminerà il contratto di Gianluca Frabotta. La ricerca potrebbe passare per un profilo con caratteristiche più dissimili rispetto al capitano dei Lupi sotto il profilo tattico. Sempre in difesa sarà aggiunto un giocatore Under 23, che nella lista sostituisca Alessandro Fontanarosa, prossimo al ritorno all’Inter. Sul lato destro del terreno di gioco, invece, al momento il Cosenza è coperto.

Centrocampo. Con il rientro di Martino, dopo il lungo infortunio al tendine d’Achille, il sistema di gioco porterà a valutazioni interessanti proprio sulla destra. Perché se i rossoblù dovessero giocare con il 3-5-2 allora il modenese potrebbe fare il terzo di difesa lasciando a Marras il compito di occupare la casella di uomo a tutta fascia. Viceversa il terzino giocherà regolarmente al suo posto ed il genovese andare ad agire come pedina alle spalle della punta. Ci sarebbe poi la possibilità di vedere Marras ancora con compiti simili a quelli ricoperti da Antonucci nell’ultima porzione del campionato. Mansioni che potrebbero essere affidate anche a Florenzi. I silani, poi, dovranno cercare una mezzala potente in grado di agire da box to box garantendo solidità e contributo all’azione offensiva. Giacomo Calò riparte rinfrancato dalle prestazioni del finale di stagione ed è pronto a sistemarsi in cabina di regia.

Attacco. È ovvio che davanti gran parte dei piani della società bruzia passino da Gennaro Tutino. Tutto l’ambiente sospira per la permanenza del napoletano, sulle cui tracce si muovono in tanti. Guarascio ha essere al lavoro per riscattare l’attaccante dal Parma. Il Cosenza potrebbe anche aggiungere all’organico Simone Mazzocchi qualora dovesse procedere pure ad esercitare l’opzione di riscatto per il giocatore di proprietà dell’Atalanta. Il cammino passerà per la capacità di buttare il pallone nel sacco. Bisognerà quindi differenziare il rischio trovando elementi capaci di andare a segno con regolarità. Quest’anno, a ciò, ha assolto in buona dose Tutino ed in diversi momenti i silani hanno sofferto la dipendenza dal napoletano. Si ricercherà, poi, in linea con le più che probabili indicazioni del tecnico, anche un giocatore con doti di suggeritore, abile a giocare tra le linee. In questo caso, comunque, non va dimenticato il rientro alla base di Christian D’Urso dopo l’esperienza alla Triestina.