Il Cosenza resta... in Umbria. Forse in Sila la seconda parte del ritiro

Ancora l’Umbria per il lavoro precampionato del Cosenza. I rossoblù svolgeranno il ritiro a Cascia. La località della provincia perugina è stata scelta dalla società rossoblù per preparare la prossima stagione. La decisione è stata ufficializzata nelle scorse ore malgrado il tentativo operato dalla Provincia in queste settimane per “trattenere” il Cosenza a pochi passi da casa.

L’avvio dei lavori di riqualificazione agli impianti sportivi di Lorica e San Giovanni in Fiore potrebbero tornare utili nella seconda parte dell’estate (lì, i rossoblù potrebbero presentarsi per affrontare le compagini che saranno ospitate dalle strutture) oltre che in chiave futura.

Intanto dal 13 al 27 luglio il Cosenza si allenerà al centro sportivo “Magrelli Active” e negli stessi giorni soggiorneranno nell’hotel La Corte. Qui rimpiazzeranno la Ternana, reduce da due stagioni consecutive in quello che diventerà per due settimane il quartier generale bruzio. Un anno fa, invece, il sodalizio silano ha preparato la sua stagione a Costano (alloggiando ad Assisi), situata a novanta chilometri di distanza dalla sede scelta in questo caso. La soluzione individuata non è comunque certamente confortevole per i sostenitori dei Lupi, dal momento che è a 600 chilometri da Cosenza.

Come avvenuto negli anni precedenti, tuttavia, l’affetto dei tifosi non verrà meno ai rossoblù, che saranno seguiti specie in occasioni delle amichevoli che caratterizzeranno la prima fase del lavoro. Il club di via degli Stadi non ha ancora comunicato il calendario dei test umbri. Lo farà nelle prossime ore, definendo di conseguenza il percorso che precederà il debutto ufficiale nei trentaduesimi di Coppa Italia (rivale dei cosentini dovrebbe essere il Torino). La partenza del campionato cadetto, pochi giorni più tardi, è prevista nel weekend tra il 16 e il 18 agosto.

Gemmi resta distante Nessuna novità sul capitolo legato al direttore sportivo. Il futuro di Roberto Gemmi in riva al Crati, tuttavia, è sempre di più in discussione. Il tempo evidentemente non gioca a favore del ds campano. Quasi un mese dopo la fine del campionato, il mancato incontro risolutivo con Eugenio Guarascio diventa sempre di più l’indizio principe per individuare le forti riflessioni del presidente silano in merito alla continuità dell’ex Pisa. Già nelle scorse settimane era trapelata la distanza tra le parti. Una distanza che non si è accorciata in questi giorni.

In questi, Gemmi è stato accostato a varie società. L’ultima ad apparire sulla scena sembrerebbe essere l’Empoli, alla ricerca di un successore per Pietro Accardi, che ha rescisso il suo contratto con i toscani e si legherà alla Sampdoria.