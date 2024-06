Cosenza: è il giorno delle risposte

È arrivato il giorno delle risposte. Questa mattina, a mezzogiorno, si terrà la conferenza stampa di presentazione del direttore generale Beppe Ursino e del direttore sportivo Gennaro Delvecchio.

I due, nella sala stampa “Bergamini” prenderanno la parola pronunciando le prime dichiarazioni da quando sono stati ufficializzati alle redini dei Lupi. Per entrambi sarà inevitabile esimersi dalle due domande sulla bocca di tutti, inerenti la continuità di William Viali e Gennaro Tutino in riva al Crati.

La società silana in questi giorni è rimasta molto abbottonata sulla posizione di entrambi. Il futuro di Viali è stato messo in discussione dal divorzio tra il Cosenza e Roberto Gemmi, il direttore sportivo che in due momenti differenti della sua gestione lo ha chiamato alla guida del team. I due, che in questi mesi hanno stretto un legame molto solido, confidavano di proseguire il lavoro insieme fino a pochi giorni fa quando il ds ha invece capito di non rientrare più nei piani di Eugenio Guarascio. Il napoletano ha deciso di chiudere la porta.

In un passaggio della lettera con cui ha salutato la piazza ha fatto riferimento anche ad una «chiusura del canale di comunicazione» che sarebbe stata voluta dal presidente («Ho aspettato, invano e ben oltre il limite, una risposta alle mie chiamate», ha scritto Gemmi).

Dinamica che ha generato i dubbi del tecnico di Vaprio d’Adda con cui Ursino e Delvecchio hanno avuto dei contatti in queste ultime ore. Con l’annuncio della conferenza stampa, pertanto, è lecito attendersi il punto finale su questo capitolo. Il dg e il ds chiariranno se Viali sarà ancora l’allenatore del Cosenza e, di conseguenza, se con lui resteranno pure i membri del suo staff: il vice Massimiliano Guidetti, il collaboratore Simone Baroncelli, il preparatore atletico Luigi Pincente e quello dei portieri Antonio Fischetti. Tutti sono legati al club di via degli Stadi da un altro anno di contratto. Risulta molto improbabile che Guarascio decida di resettare l’area con il rischio di mantenere l’intero pacchetto a libro paga.

Diverso sarebbe il caso se il tecnico in queste ore abbia deciso di sposare il progetto di una delle formazioni che si sono mosse per lui (potrebbe seguire Gemmi ad Empoli ma è circolato pure l’interesse della Reggiana).

La spina che più di tutte punge i tifosi del Cosenza in questi giorni a ridosso del solstizio d’estate riguarda Gennaro Tutino. L’attaccante napoletano è diventato un beniamino assoluto in città. Il legame, già solidissimo dopo le sue due prime stagioni in rossoblù, si è rafforzato quest’anno, in un campionato che lo ha fatto salire sul trono dei goleador del Cosenza in serie B. Il suo eventuale riscatto sarebbe un vero e proprio coup de théâtre. Lo sarebbe anche la presenza di Eugenio Guarascio alla conferenza di questa mattina giacché il presidente silano manca a questo genere di appuntamenti dal 2 febbraio 2022.