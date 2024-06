Cosenza, lo stadio Marulla al centro dellìincontro tra il sindaco Caruso e il presidente Guarascio

Incontro a Palazzo dei Bruzi fra il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio. Per il Comune erano presenti anche il capo del dipartimento tecnico, architetto Giuseppe Bruno, e l’ingegnere Pietro Filice, per il Cosenza l’amministratrice del club rossoblù l’avv. Roberta Anania e l’ingegnere Luca Giordano, responsabile della sicurezza. In un clima di massima condivisione sono stati affrontati diversi temi riguardanti gli interventi da effettuare sull’impianto sportivo sia nel breve periodo che nel prossimo futuro. La Società ha sollecitato la gestione del credito pregresso, maturato nei confronti della Amministrazione comunale fino all’anno 2019, quando vennero effettuati dei lavori di adeguamento improcrastinabili per la partecipazione al Campionato di Serie B come ad esempio l’installazione dei seggiolini. In quest’ottica si attendono le determinazioni dell’organismo straordinario di liquidazione. L’incontro è servito anche per programmare gli interventi immediati necessari per il rispetto dei criteri infrastrutturali richiesti dalla Lega B, con le modalità descritte dalla convenzione quinquennale siglata tra Società e Amministrazione Comunale nell’agosto 2023. Gli interventi che saranno portati a termine sullo stadio Marulla in vista della prossima stagione permetteranno di elevare gli standard dell’impianto, ottenendo un’omologazione Uefa di categoria 3 e rendendolo idoneo alla disputa di gare della Nazionale Under 21 e della Nazionale maggiore.

Il Sindaco Caruso e il Presidente Guarascio hanno anche discusso della richiesta di finanziamento per 9 milioni di euro inoltrata alla Regione Calabria dall’amministrazione comunale. L’amministrazione è al lavoro per ottenere il finanziamento, determinato in 7,2 milioni di euro, che se approvato consentirebbe di effettuare interventi di ammodernamento incisivi sulla struttura e sulla conformazione dell’impianto.