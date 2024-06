Il Cosenza punta in alto con Alvini

Ventuno giorni per orchestrare la stagione secondo l’indirizzo di Massimiliano Alvini. Il Cosenza ha rotto gli indugi e ha perfezionato in poche ore l’accordo con l’allenatore di Fucecchio. La scelta introduce adesso gli argomenti di calciomercato.

Il tecnico ha accettato con entusiasmo la proposta che gli è stata prospettata dal club silano. Gli ultimi due esoneri consecutivi hanno arrestato la sua traiettoria professionale, che ha fatto registrare l’apice con i playoff conquistati con il Perugia e il successivo passaggio in serie A sulla panchina della Cremonese. La città bruzia può diventare l’occasione per allontanare i bocconi amari ingoiati nell’ultimo anno e mezzo.

La scalata. Il 54enne ha impiegato 21 anni per raggiungere la cima. Ha cominciato il suo percorso nel 2001 quando si è accomodato sulla panchina del Signa, formazione di Promozione, con cui aveva militato anche da calciatore nella sua breve ed effimera esperienza. La prima svolta si è poi registrata nel 2008 quando è diventato la guida tecnica del Tuttocuoio, club con cui ha raggiunto la vecchia Seconda Divisione. Ed è stato in quella circostanza quando ha incontrato per la prima volta il Cosenza da avversario. Con la piccola società toscana, sfruttando la riforma dei campionati, è approdato mano nella mano con i silani in Prima Divisione. Nove anni più tardi – con in mezzo l’esperienza già citata del Perugia (nella formazione umbra rilevò Fabio Caserta) –, nell’estate del 2022 ha portato a termine la sua missione, firmando in serie A con il Cremonese.