Cosenza-Meroni ai titoli di coda; tentativo in extremis di Delvecchio andato a vuoto: va alla Reggiana

Nonostante il tentativo effettuato in extremis per provare a legarlo ancora al Cosenza, Andrea Meroni lascia i rossoblù. Il difensore monzese classe 1997 è ormai in procinto di diventare ufficialmente un giocatore della Reggiana, club nel quale ritroverà William Viali. Il tecnico lombardo non ha perso tempo e ha immediatamente consigliato al ds granata Marcello Pizzimenti l’ingaggio del centrale, lasciato in scadenza dai bruzi.

Le trattative sul rinnovo avviate con il suo ex agente Andrea Paloni hanno subito un rallentamento dopo la scorsa estate. Il discorso è stato riaperto successivamente con Augusto Carpeggiani, il nuovo procuratore, ma non si è giunti all’accordo. I colloqui si sono poi quasi definitivamente interrotti negli ultimi mesi, anche a causa della situazione contrattuale dell’ex direttore sportivo del Cosenza Roberto Gemmi, anche lui in scadenza.

Il tentativo di Delvecchio di raggiungere l’intesa non è bastato, pertanto il ds dovrà ora mettersi alla ricerca di un elemento di affidabilità da aggiungere al pacchetto arretrato. Per Meroni si chiude la seconda esperienza in riva al Crati. Una parentesi molto più redditizia della prima quando, giovanissimo, arrivò per la prima volta in prestito dall’Empoli accumulando soltanto quattro presenze. In questa seconda vita silana è sceso in campo in quarantanove occasioni, segnando anche due reti, una delle quali – quella firmata contro il Brescia nel playout di giugno 2023 – è stata di fondamentale importanza ai fini della salvezza.

Nella lista della spesa, nel reparto arretrato, si inserisce quindi la necessità di recuperare un’altra pedina di spessore che sia funzionale al progetto tattico di Massimiliano Alvini.