Kouan al Cosenza, è la volta buona

Il primo colpo di mercato di Delvecchio e Ursino sarà Christian Kouan. L’ivoriano, 25 anni il prossimo 20 dicembre, è vicino al Cosenza. Il centrocampista si libererà dal Perugia al termine di questa stagione. L’occasione ha convinto ds e dg a fiondarsi su di lui consegnando ad Alvini un elemento che conosce bene, avendolo allenato già in passato, proprio in biancorosso. Il giocatore, che nello scorso campionato di serie C ha firmato due reti in 32 partite di campionato e altre tre presenze nei playoff, diventerà a breve il primo innesto del nuovo ciclo. Il suo nome era stato accostato in diverse sessioni di mercato alla squadra silana ma alla fine è sempre rimasto al Perugia, club con cui ha concluso il percorso giovanile e si è successivamente presentato al professionismo, collezionando finora 178 partite tra B, C e Coppa Italia (21 gol totali). Con il passaggio in riva al Crati si prospetta per Kouan la possibilità di confrontarsi in un contesto differente da quello umbro.

Il suo precedente rapporto con Alvini ha consegnato ai biancorossi la qualificazione per i playoff di B. In quel caso è sceso in campo in 35 occasioni arrivando a segnare 5 reti, il suo record personale in questi anni. Con l’allenatore di Fucecchio ha interpretato sia il ruolo di centrocampista centrale sia quello di trequartista; un ruolo che gli è stato cucito addosso proprio da Alvini.

Si tratta di un giocatore estremamente dinamico. In virtù di questa sua peculiarità è un tassello importante in fase di pressing e più in generale di non possesso palla. A queste qualità, abbina poi anche un discreta capacità di inserimento. Il suo imminente arrivo va a tamponare agli addii di Idriz Voca e Federico Zuccon.

Compleanno Frabotta. Con un post sui propri profili social, il Cosenza ha fatto gli auguri a Gianluca Frabotta, che nella giornata di ieri ha spento 25 candeline. Il laterale romano tornerà alla Juventus dopo il prestito semestrale in rossoblù (aveva cominciato la stagione al Bari). Un percorso cominciato in maniera promettente, a suon di reti e prestazioni convincenti ma che nel tratto finale ha riservato minori soddisfazioni. Con Viali, infatti, il terzino mancino è terminato in panchina nel momento clou del campionato, scavalcato da Tommaso D’Orazio. Al contrario, le prestazioni del capitano bruzio sono lievitate dopo mesi trascorse interamente fuori dal rettangolo di gioco. Tra i compiti di Delvecchio, adesso, ci sarà anche quello di dare ad Alvini un’alternativa all’abruzzese. Dall’altro lato del campo, invece, il Cosenza è al momento coperto poiché oltre a Martino, che rientrerà dopo il lungo infortunio al tendine d’Achille, può contare anche su Baldovino Cimino, richiesto dall’Empoli, e su Bright Gyamfi. Per quest’ultimo è scattata l’opzione di rinnovo legata al contratto sottoscritto a gennaio scorso quando Roberto Gemmi lo ha prelevato dal Potenza, in serie C. Sia il primo sia il ghanese potrebbero trovare spazio anche come terzi di difesa.