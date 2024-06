Timidi sorrisi, di chi sta per iniziare una nuova avventura, ma anche grande disponibilità a farsi cingere dalla sciarpa rossoblù portata per l'occasione da una rappresentanza di tifosi del Cosenza. Eccolo il primo giorno di Massimiliano Alvini da tecnico dei “lupi”. Tra pochissimo (alle 18) al via la conferenza di presentazione, ma i supporter bruzi non hanno resistito alla tentazione di accoglierlo a Lamezia.

