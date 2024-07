Cosenza per un mercato da “10”. Possibile ritorno di Mazzocchi

Anche in questa estate si preannuncia un ricco viavai di uomini. La definizione della rosa del Cosenza passerà per differenti tappe ma pure in questo caso, com’è già avvenuto nel recente passato, si preannunciano almeno una decina di operazioni in entrata nonostante, allo scoccare della nuova stagione, sono già 19 i calciatori presenti sotto contratto. Gennaro Delvecchio dovrà plasmare quasi da zero il parco under 23, sempre molto utile ai fini della partecipazione alla mutualità prevista dalla Lega di B e che ha dato diverse soddisfazioni dopo l’amarezza del 2021 quando il Cosenza non è stato capace di raggiungere il minutaggio minimo con i suoi uomini.

Il direttore sportivo di Barletta sta vivendo la sua prima vera sessione di mercato con una formazione senior (prima del passaggio nell’Hellas Verona, di fianco a Sean Sogliano, è stato in seno ai settori giovanili di Lecce e, meno recentemente, Bari). Il nuovo responsabile dell’area di mercato non vuole concedersi alcun tipo di distrazione perché, come ha riconosciuto Alvini, l’obiettivo è quello di raggiungere il ritiro, fra meno di due settimane, con un buon numero di ingredienti tecnici della prossima avventura già a disposizione dell’allenatore ex Cremonese e Spezia. Il tecnico ha indicato le sue preferenze, ma il calciomercato è ancora parecchio bloccato e potrebbe non subire variazioni al ritmo da qui a poco. In questa fase, pertanto, si sta valutando con attenzione anche e soprattutto con un filtro preciso: elementi che si sono appena separati dalle rispettive società oppure che non rientrano nei piani dei club.

A questo proposito, potrebbe tornare concreta la pista per Simone Mazzocchi. L’attaccante classe 1998 è rientrato all’Atalanta alla fine del suo prestito in riva al Crati. Non resterà in nerazzurro e su di lui rimangono vigili diverse squadre, tra queste anche il Cosenza. Il milanese non ha fatto mistero di essersi trovato bene in riva al Crati in un campionato nel quale non ha segnato con particolare continuità, malgrado un avvio positivo, ma è riuscito ugualmente a garantirsi la considerazione soprattutto di Fabio Caserta.

Per Delvecchio poi si pone l’esigenza di affiancare un centrocampista a Calò. Il reparto mediano è stato quello più colpito dai copiosi addii che si sono verificati a partire da ieri.

Conferenza stampa. Il Cosenza continua intanto le presentazioni. Dopo quelle del direttore generale Beppe Ursino e del direttore sportivo Gennaro Delvecchio e quella di giovedì scorso del neo tecnico Massimiliano Alvini, questa mattina alle 12.15 nella sala “Bergamini” toccherà a Christian Kouan. Il centrocampista classe 1999 è diventato il primo acquisto della stagione 2024-2025 dopo essere rimasto svincolato al termine della sua lunga tappa con la maglia del Perugia. Il calciatore è un elemento molto gradito ad Alvini, che lo ha già allenato in biancorosso. Il tecnico di Fucecchio si è soffermato sulle qualità del nuovo silano nella passata settimana. Proprio lui, in terra umbra, lo ha riciclato in trequartista, uno dei ruoli in cui Kouan si è disimpegnato nel corso della sua carriera. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con un’opzione per l’anno successivo.