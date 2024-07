Presentato l'ivoriano Kouan: "Cosenza scelta top"

Primo giorno cosentino per Christian Kouan. Il centrocampista ivoriano ieri mattina ha pronunciato le sue prime parole da calciatore rossoblù, nella sala stampa “Bergamini”. Prima di concentrare le luci su di lui, è stato il direttore sportivo Gennaro Delvecchio a parlare dell’ex Perugia: «Siamo convinti che abbia la caratteristica che ricerchiamo nei nuovi, la determinazione. Qualche anno fa aveva un mercato molto importante. Ha voglia di rilanciarsi ed è un elemento duttile. Non ha esitato a chiudere subito il suo accordo con il Cosenza, mi auguro che possa ambientarsi rapidamente diventando un punto di riferimento all’interno della squadra».

Grinta e determinazione. Il 25enne centrocampista è apparso fin da subito concentrato e motivato per il suo nuovo percorso. Un’avventura che segue quella con il Perugia, ormai parte del suo passato. Il calciatore ha rivelato un retroscena sulla trattativa: «Delvecchio mi ha telefonato dicendomi di volermi incontrare immediatamente a Milano. Le sue parole mi hanno fortemente colpito, ho percepito le ambizioni del club. Abbiamo chiacchierato per un’ora, sono andato a pranzare e quando ho terminato, gli ho comunicato la mia decisione. Negli anni passati non sono mai stato colpito così tanto da nessun altro. Mi ha fatto sentire desiderato. Ho capito quindi che qui non sarei stato soltanto un numero. Avevo altre richieste ma cercavo una piazza calda e questa lo è. Cosenza è una scelta top, sono convinto di trovarmi nel posto giusto, nel momento adeguato. La mia è una decisione consapevole, sono convinto che il mio passaggio qui segnerà una svolta per la mia carriera. Avevo bisogno di un progetto come questo per stimolare il fuoco che ho dentro. Sono desideroso di mettermi in gioco e dare tutto quello che ho per il Cosenza. Non contano gli obiettivi personali e le ambizioni del singolo, la speranza è che faremo bene come gruppo perché soltanto così potremo levarci grandi soddisfazioni. La posizione in campo non ha molta importanza. Posso giocare da trequartista ma anche da mezzala. Alvini mi conosce bene e saprà come valorizzarmi. Mi piacere far tutto».

Il pigmalione. Kouan in rossoblù ritroverà Massimiliano Alvini. Il tecnico di Fucecchio è stato molto importante nella carriera dell’ivoriano: «Il giorno dopo aver avuto il colloquio con il direttore è stato annunciato anche lui e questo mi ha fatto naturalmente molto felice. Non sono qui soltanto per Alvini ma perché la società ha dimostrato di credere nelle mie capacità. Tuttavia, è evidente che la presenza dell’allenatore mi faccia gioire perché è una persona fantastica, con cui è un piacere lavorare. Non ci siamo però soltanto io e lui, cercheremo di fare bene tutti insieme».

Kouan non si è sbilanciato sugli obiettivi stagionali: «Ritengo sia prematuro definire le aspettative. Dobbiamo concentrarci su una partita alla volta ed affrontarla con l’atteggiamento corretto perché il nostro futuro si deciderà giornata per giornata».

Intanto, ha già raccolto le prime impressioni sulla società: «Dopo la firma ho parlato con Filippo Sgarbi, con cui ho giocato insieme a Perugia. Ne ho parlato anche con Ben Lhassine Kone, insieme a lui ho giocato nella Vigor Perconti, tra i dilettanti. Nei prossimi giorni ci vedremo per pranzare insieme e ci sarà la possibilità di approfondire l’argomento».