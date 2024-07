Il Cosenza su Garritano e Baez: proposti contratti biennali

Il Cosenza punta dritto verso Luca Garritano e Jaime Baez. I due calciatori potrebbero fare ritorno in rossoblù. Gennaro Delvecchio si sta muovendo per tentare di consegnare a Massimiliano Alvini questi due rinforzi di qualità ed esperienza, in grado di alzare la qualità delle squadra. Il direttore sportivo di Barletta ha avuto dei contatti con entrambi, che hanno situazioni differenti. Il cosentino Garritano, infatti, ha ancora un anno di contratto con il Frosinone. Il ds ha offerto due stagioni al trentenne centrocampista che ne ha chiesti tre. Il discorso prosegue e potrebbe presto giungere alla fumata bianca a breve.

Ma Delvecchio punta anche Baez. Il duttile esterno di Montevideo è rimasto svincolato da pochi giorni al termine del suo percorso con i frusinati. Anche lui accetterebbe di buon grado un ritorno a Cosenza, città alla quale è ancora legato. Anche per l’uruguaiano classe 1995 la proposta è di un biennale.

Garritano e Baez avrebbero il vantaggio di conoscere molto bene l’ambiente e non necessitare dunque di un periodo di adattamento. Un dettaglio tenuto in considerazione da Delvecchio. Ad entrambi è stato illustrato un progetto importante. Nei giorni scorsi anche Christian Kouan, in conferenza stampa, ha detto di essere stato piacevolmente colpito dai programmi che gli sono stati prospettati dal ds durante il loro incontro milanese.

Calò-Cesena. Va avanti anche la negoziazione per il passaggio a titolo definitivo del regista al Cesena. II triestino è vicino all’accordo totale con il club romagnolo. Non vi è invece ancora l’intesa tra il Cosenza e i bianconeri. I rossoblù non sono disposti a cedere il giocatore al di sotto di una certa cifra. La proposta presentata dai romagnoli è ancora distante da essa, ma alla fine dovrebbe trovarsi un punto di incontro, che potrebbe essere intorno ai 300 mila euro. Rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento, però, i tempi potrebbero allungarsi. L’operazione, pertanto, potrebbe raggiungere l’ufficialità nella prossima settimana. L’obiettivo del Cesena è quello di consegnare Calò a Mignani già per l’inizio del ritiro.

Futuro Kevin Marulla. Fermento anche in merito al futuro di Kevin Marulla. Il contratto del team manager cosentino è scaduto lo scorso 30 giugno. La notizia ha generato grosso scalpore tra i sostenitori rossoblù. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere l’evoluzione della vicenda. Al momento, tuttavia, l’ipotesi più probabile è quella dell’addio. Una lunga parentesi potrebbe pertanto chiudersi. Kevin Marulla, infatti, in questi anni è stato uno dei pochi elementi di continuità nel club di via degli Stadi. Ha acquisito il ruolo di team manager il 12 febbraio 2013.

Fiori d’arancio. Aspettando il momento del rientro in campo, intanto, Pietro Martino ha sposato la sua Sofia con rito civile. La coppia aveva già annunciato l’arrivo di un bebè. La famiglia, dunque, sta per allargarsi.