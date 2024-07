Cosenza, il futuro è Rizzo Pinna: centrocampista col vizio del gol

I rossoblù intensificano i giri del motore. La volontà di costruire la rosa in tempi rapidi prende sempre più corpo ed il mercato sta facendo vivere ore frenetiche. I silani hanno ormai definito l’ingaggio di Andrea Rizzo Pinna, classe 2000. Il 24enne milanese è reduce dall’esplosione con la Lucchese, in serie C, club con cui nella passata stagione ha firmato 13 gol in 41 partite tra campionato e coppa. Si tratta di un profilo duttile: può giocare come esterno d’attacco ma anche come seconda punta e trequartista. In passato è stato anche schierato in posizione più arretrata. Il calciatore, che è transitato dai settori giovanili di Atalanta, Inter, Spal e Palermo, è stato compagno di squadra di Pietro Martino a Foggia.

Rizzo Pinna firmerà un triennale, legandosi al Cosenza fino al 30 giugno 2027. Ciò ribadisce il desiderio espresso dal ds Gennaro Delvecchio in conferenza stampa: quello di aumentare la patrimonializzazione della società bruzia. I primi due innesti di questa stagione (il primo è stato Christian Kouan) si muovono in quest’ottica: entrambi si uniscono a titolo definitivo.

Il barlettano, poi, rimane in pressing su Luca Garritano e Jaime Baez: il primo ancora di proprietà del Frosinone, il secondo rimasto svincolato da pochi giorni. Tutti e due sono stati contattati da Delvecchio e hanno chiesto garanzie sulla bontà del progetto ricevendo risposte soddisfacenti dal dirigente pugliese. Le negoziazioni tra le parti procedono. In questo caso, in riva al Crati, approderebbero due profili nel pieno della maturità fisica e tecnica ma anche in grado di permettere un salto di qualità immediato alla squadra di Massimiliano Alvini.

Il ritorno del secondo, ex Fiorentina, potrebbe anche essere il preludio a una cessione. Nel 3-5-2 (o 3-4-1-2) dell’allenatore toscano, l’uruguaiano partirebbe come esterno destro a tutta fascia, una posizione del terreno di gioco nella quale in questo momento sono già presenti Marras (che ha richieste di mercato e sta valutando anche l’idea di andare via), Cimino, Gyamfi e Martino (gli ultimi due potrebbero invece trovare spazio come centrali destri della difesa a tre).

Team manager. Nelle scorse ore, Emanuele Del Duca ha pubblicato su Instagram una storia con il video di un lupo. Sembrerebbe essere un chiaro segnale del suo imminente rientro nel club di via degli Stadi. L’ex responsabile del marketing, dopo la separazione degli scorsi mesi, dovrebbe essere l’uomo individuato per sostituire Kevin Marulla nel ruolo di team manager. Un cambio che ha creato stupore e perplessità tra i sostenitori silani. Anche Gennaro Tutino ha mostrato sostegno a Marulla. L’attaccante napoletano ha “parlato” attraverso i social. In una “storia”, il nove rossoblù ha postato una foto in cui i due sono avvolti in un abbraccio, come avvenuto tante volte nel periodo condiviso in riva al Crati.

Coppa Italia. La Lega di serie A, nel frattempo, ha comunicato orario e date definitive dei trentaduesimi di Coppa Italia. Il Cosenza debutterà l’11 agosto, in casa del Torino alle ore 21.15. La sfida contro i granata sarà trasmessa in diretta su Italia 1.