Il Cosenza con altri due obiettivi nel mirino

Lo sguardo del Cosenza è ad ampio raggio. Così, dopo Christian Kouan (classe 1999), Riccardo Ciervo (classe 2002), Andrea Rizzo Pinna, ufficializzato ieri (il versatile giocatore offensivo ha firmato un contratto di tre anni), ora Gennaro Delvecchio si prepara a sferrare il quarto colpo da quando è diventato il direttore sportivo silano.

Assalto a Dalle Mura. Chiuso l’affare Rizzo Pinna, che è giunto da svincolato dopo l’esperienza biennale alla Lucchese, l’attenzione del club di via degli Stadi è proiettata su Christian Dalle Mura. Il difensore centrale è un altro profilo giovane (anche lui, come Ciervo, è un classe 2002) e del quale si parla molto bene. Il centrale di proprietà della Fiorentina, club con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2025, nella seconda parte della stagione appena conclusa ha militato nella Ternana con cui non è riuscito ad evitare la retrocessione. Il difensore di Pietrasanta, sempre presente nelle nazionali minori (ha giocato con tutte le selezioni dall’Under 15 in poi, fino all’Under 21), è diventato un perno fisso dei rossoverdi dopo un primo periodo d’adattamento e rodaggio fisico durante il quale ha recuperato il gap rispetto ai compagni (nella Fiorentina era rimasto senza minuti di gioco fino a gennaio). Dalle Mura, che in passato ha già giocato in Calabria vestendo la maglia della Reggina (è passato anche da Cremonese, Pordenone e Spal), è un mancino naturale. Un profilo finora assente nell’organico dei Lupi.

La trattativa dovrebbe essere definita nelle prossime ore. Il Cosenza punta ad acquisire le prestazioni del 22enne a titolo definitivo. In questo caso, la Fiorentina si riserverebbe una percentuale da una futura vendita. Dettagli intorno ai quali si continuerà ad articolare l’operazione in queste prossime ore.

Il calciatore, pertanto, è destinato a diventare il secondo Under 23 prelevato da Delvecchio, che tra le altre cose deve rimodellare il parco under del Cosenza.

Malgrado quanto sostenuto dal ds nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione, i rossoblù stanno continuando a setacciare con particolare attenzione il mercato nazionale, anche in virtù dei nuovi parametri inerenti la mutualità. Confermata invece la volontà di costruire una rosa giovane, di prospettiva e che, in certi casi, possa generare “valore” permettendo in futuro di compiere delle plusvalenze al sodalizio.

Verso il ritorno di Mazzocchi. I rossoblù, tuttavia, non hanno intenzione di fermarsi. Dopo averlo temporaneamente lasciato in stand-by, sono tornati a lavorare anche sull’affare di Simone Mazzocchi. Il 26enne attaccante milanese (li compierà il prossimo 17 agosto) è rientrato all’Atalanta ma è disponibile a fare nuovamente un passo indietro ed unirsi definitivamente al Cosenza. Il suo desiderio di rossoblù è favorito anche dalla presenza di Alvini. Con l’allenatore di Fucecchio, infatti, ha vissuto la sua migliore stagione realizzativa in serie B, alla Reggiana: nel campionato 2020-2021 ha siglato 7 reti non riuscendo tuttavia ad evitare la retrocessione dei granata in C, risultando però ugualmente il migliore realizzatore della sua squadra.