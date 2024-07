Cosenza, Delvecchio è scatenato: vuole calare un altro poker. Ai saluti un top della passata stagione

L’arrivo di Riccardo Ciervo e Andrea Rizzo Pinna hanno aumentato la qualità del Cosenza nella zona offensiva. I due colpi di mercato chiusi da Gennaro Delvecchio nelle scorse ore saranno presentati in conferenza stampa, questa mattina, alle 12. I volti nuovi della trequarti rossoblù consentono a Massimiliano Alvini di avere due carte interessanti da giocare. Le nuove leve silane alimentano anche delle perplessità sul futuro di Manuel Marras nel club bruzio. Il genovese, che oggi festeggia 31 anni, è stato un elemento imprescindibile per il Cosenza nell’ultimo anno e mezzo. Il calciatore di origini sarde si è imposto immediatamente per le sue qualità tecniche, di corsa e sacrificio. Sebbene non abbia firmato numeri realizzativi importanti, si è fatto molto apprezzare per la sua capacità di coprire il terreno di gioco in lungo ed in largo. Nel corso di questi mesi ha occupato varie posizioni dello scacchiere tattico. Ha giostrato da esterno alto ma anche dietro alle punte. Ha inoltre fatto la mezzala e in varie circostanze si è reso utile come laterale a tutta fascia nel 3-5-2 con cui il Cosenza ha concluso la scorsa stagione. La sua duttilità tattica non è mai passata inosservata, così come sono apparse tangibili le sue doti agonistiche. Marras, tuttavia, ha cominciato l’estate al centro del calciomercato. Un po’ come avvenuto un anno fa quando alla fine il pressing esercitato su di lui da Roberto Gemmi ha funzionato. Il suo entourage, anche questa volta, ha registrato diversi interessamenti per lui e, dunque, potrebbe verificarsi anche un doloroso addio da qui alla fine della sessione estiva. Un ulteriore indizio di ciò potrebbe essere dato dall’abbondanza che si sta creando sul lato destro del terreno di gioco.

Delvecchio, peraltro, recentemente ha anche preso contatti per un ritorno di Jaime Baez (in foto), rimasto svincolato da pochi giorni. Il sudamericano, ancora fortemente legato alla città per questioni affettive, rientra nella lista dei giocatori per i quali il ds pugliese sta lavorando in questi giorni. Un elenco del quale fanno parte anche il difensore centrale mancino Christian Dalle Mura, il cosentino doc Luca Garritano e l’attaccante Simone Mazzocchi.