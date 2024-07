Cosenza, c'è il mistero Antonucci. Delvecchio punta forte su... un cavallo di ritorno

Il gruppo rossoblù si troverà oggi ad Assisi per i primi due giorni di test atletici e visite mediche. Al momento, non sono state sciolte le riserve sullo staff tecnico. Un ritardo generato anche dalla rivisitazione compiuta a più altezze. Nello staff di Alvini dovrebbe esserci Francesco Spingola. Il preparatore dei portieri ed ex estremo difensore bruzio, compagno di squadra di Delvecchio nel Castrovillari, affiancherà Antonio Fischetti quantomeno durante il ritiro di Cascia.

Intrigo Antonucci. Ieri Mirko Antonucci ha infiammato i tifosi per pochi minuti. Il 25enne ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post misterioso. Il calciatore ha mostrato uno scatto della sua esperienza cosentina, al “Marulla”, con l’abbigliamento tecnico dei Lupi. A questo è stata abbinata anche l’emoji di una clessidra. Il post è rimasto “in circolo” per pochi minuti, dopodiché è stato cancellato. Delvecchio non ha mai definitivamente abbandonato l’idea di aggiungerlo alla rosa. Alvini lo conosce bene, avendolo già allenato in bianconero e proprio in occasione dell’annuncio ufficiale dell’allenatore, Antonucci si era reso protagonista di un “like” galeotto. Da Cesena, tuttavia, sono ancora convinti di essere in vantaggio sul giocatore. Lo Spezia, inoltre, vuole cederlo a titolo definitivo. La richiesta è di circa 1.5 milioni di euro. Il Cosenza, che ha appena investito una somma importante per l’operazione Tutino, potrebbe essere tagliato fuori da un’operazione con queste basi. Le prossime ore, intanto, dovrebbero essere quelle giuste per l’arrivo di Christian Dalle Mura. Il difensore centrale mancino di Pietrasanta firmerà un triennale. La Fiorentina si assicurerà la percentuale su una futura rivendita. I silani, intanto, continuano a trattare con l’Atalanta per arrivare anche a Simone Mazzocchi.