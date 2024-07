Cosenza, uno scatto per Caligara

Gennaro Delvecchio tenta un altro scatto. Questa volta per rinforzare il reparto di centrocampo, rimasto orfano nelle scorse ore di Giacomo Calò. Il ds silano, che tiene calda la pista rappresentata da Gianmarco Begheldo, ha intensificato i contatti con l’Ascoli per chiudere la trattativa per Fabrizio Caligara. L’interessamento del Cosenza per il centrocampista classe 2000 è stato riconosciuto recentemente anche dal presidente dei marchigiani Massimo Pulcinelli. I silani devono battere la concorrenza del Pisa, l’altro club fortemente interessato ad assicurarsi le prestazioni del giocatore piemontese. Il 24enne di Borgomanero, considerato uno dei grandi prospetti italiani qualche anno fa, è stato enormemente rallentato nella sua carriera dagli infortuni. Per acquisirlo, i marchigiani hanno scucito circa un milione di euro, versato al Cagliari tra il prestito oneroso e il successivo riscatto nelle estati 2021 e 2022. Il centrocampista, passato dai settori giovanili di Inter, Pro Vercelli e Juventus, è adesso ad un anno dalla scadenza del contratto con i bianconeri, con cui nel passato campionato non è riuscito ad evitare la retrocessione nonostante abbia realizzato 5 gol in 26 presenze. Varie le partite saltate tra novembre e gennaio a causa di un problema alla schiena. Caligara, dopo la delusione di maggio scorso, cerca adesso una squadra con cui rilanciare la sua carriera. Il Cosenza si è proposto.

Dalle Mura ufficiale. Nel frattempo, i rossoblù hanno ultimato gli ultimi passaggi burocratici per l’arrivo di Christian Dalle Mura. Il difensore centrale mancino classe 2002 è stato annunciato ufficialmente ieri. Arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina (che conserva una percentuale sulla futura cessione), società in cui è cresciuto e con la quale ha fatto il suo debutto in serie A ad agosto 2020 quando è subentrato negli scampoli finali della partita d’esordio del campionato, contro la Spal. Anche il difensore di Pietrasanta vuole togliersi qualche importante soddisfazione dopo aver accumulato tre retrocessioni consecutive con le maglie di Pordenone, Spal e Ternana. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Il Cosenza ha inoltre un’opzione per la stagione successiva.

Lo staff tecnico. La giornata degli annunci, in casa bruzia, è stata completata dall’ufficializzazione del gruppo di lavoro di Massimiliano Alvini. Il tecnico di Fucecchio avrà accanto a sé altri sei uomini. Con lui, infatti, ci saranno il vice allenatore Renato Montagnolo, il collaboratore tecnico Francesco Bonacci e il preparatore atletico Claudio Giuntoli. A questi, poi, si uniscono i cosentini Giuseppe Ruffolo, che si occuperà del recupero degli infortunati, e il preparatore dei portieri Antonio Fischetti. Infine, dopo l’addio di Vincenzo Perri (passato alla Reggiana insieme a William Viali), il nuovo match analyst è Alessandro Imbrogno.

A questo punto, si aspetta ancora che il Cosenza esca allo scoperto affidando con i “crismi” dell’ufficialità la carica di team manager ad Emanuele Del Duca e contestualmente saluti Kevin Marulla al termine di dodici lunghissimi anni.